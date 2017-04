Saaremaa jäi rahast ilma

Aste põhikool ja Orissaare gümnaasium said küll EAS-ilt remonditoetust kokku 127 686 eurot, kuid ühe suure Saaremaa valla teke oleks andnud saarlastele jagamiseks 437 000 eurot ehk 20% kogu Eestile mõeldud summast.



Seda oleks olnud kõvasti rohkem, kui saarlased üldse küsisid. Lisades raha saajatele viis toetuseta jäänud projekti, oleks saarlaste vajadus olnud 360 000 eurot. Seega võib olla tegu esimese reaalselt saamata jäänud toetusega, mille põhjuseks Pöide valla mitteühinemine haldusreformi esimeses etapis.

Aste põhikool sai EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste programmist 51 636 eurot tehnoloogiahoone uuendamiseks ning Orissaare gümnaasiumi õpilaskodu ja söökla energiasäästuprojektile anti 76 323 eurot.

Toetust ei antud Leisi koolimaja osaliseks ümberehitamiseks lasteaiaks, Liivale sotsiaalkorterite ehitamiseks, Tornimäe lasteaia soojustamiseks, Kuressaare gümnaasiumi füsioteraapiakabineti ümberehitamiseks ja Kaali kooli säästlikumaks teenuste arendamiseks.

Rahast ilma jäänud Pöide ja Pihtla valla vallavanemad ütlesid Saarte Häälele, et ega´s teha pole midagi. Reeglid on, nagu nad on. Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et kõik osapooled olid olukorrast teadlikud. “Elu ei lähe aga alati nii, nagu soovitud ja peame leppima selle olukorraga, mis hetkel Saaremaal on,” sõnas Kallas. Ta lisas, et nüüd on Pöide vähemalt paadis ja sellega on ka moraalne õigus küsida vabariigi valitsuselt Saaremaa vallale täiendavat toetust.