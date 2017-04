Salmekad käisid Göteborgi linnas teatrit tegemas

Salme vallateater külastas lavastusega “Majakavahi tüdrukud” Göteborgi eestlasi.

Rootsi suuruselt teises linnas Göteborgis asub Eesti maja, kus käivad koos pikkade traditsioonidega Eesti teater ja Göteborgi Eesti segakoor, mis on loodud vastavalt aastatel 1945 ja 1946. Teatri direktor ja segakoori esimees Paavo Vöörmann on Saaremaa juurtega mees, kes oma suved veedab Saaremaal Järvel, kus enne sõda asus tema isa ja vanaisa talu.

“Göteborgis on palju saarlasi,” märkis Vöörmann ja lisas, et seetõttu on sealsete kultuuriühenduste huvi Saaremaa vastu suur. “Meil on üsna tihedad kontaktid Saaremaa harrastusteatrite ja kooridega,” kinnitas ta. Nii on saarlased Göteborgis üles astunud varemgi ja Göteborgi Eesti teater on ka Saaremaal käinud. Sealsel segakooril on plaan Eestisse tulla 2018. aastal Sõrvemaa laulupühale. “Kui suhteid hoida, siis need püsivad,” sõnas Vöörmann.

“Majakavahi tüdrukud” on teatri- ja koorimehe hinnangul väga heal tasemel lavastus. “Pean ütlema, et kui nii väike küla nagu Salme saab teha niisugust teatrit, siis on see väga meeldiv,” lausu Vöörmann.

Mullu pälvis Salme vallateater Tove Appelgreni kirjutatud ja Maire Sillavee lavastatud “Majakavahi tüdrukutega” nelja maakonna Provintsiteatripäevadel teatavasti grand prix´.



Göteborgi Eesti teatri trupis on Vöörmanni sõnul praegu 12 inimest. Noori väga palju pole. Peamiselt üritatakse lavale tuua tükke, kus on rolle kõigile. “Nende leidmine alati nii kerge polegi,” märkis Vöörmann.

Salme vallateatri juht ja lavastaja Maire Sillavee ütles, et Rootsis võeti neid vastu väga hästi. “Tüdrukud olid tublid ja sai ka edasiseks plaane kokku pandud,” viitas ta 2018. aasta Sõrvemaa laulupühale. Sillavee lisas, et just näitemäng ja koorilaul on kaks asja, mis eesti keelt Göteborgis aitavad alal hoida.