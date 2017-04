Parvlaev Soela anti reedel üle operaatorile AS Kihnu Veeteed ja on valmis liinile minekuks; plaanide kohaselt asub laev liinile 1. mail.



“Laev on veeteede ameti poolt operaatorile AS Kihnu Veeteed üle antud reedel ja on valmis liinile minekuks,” ütles ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik.