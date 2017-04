Uksed avab tordipood

Kuressaare bussijaama külje all Tallinna 26 majas avab täpselt nädala pärast uksed Avella tordibutiik.

Avella tordid OÜ nime taga peituvad Helen Ella ja Annika Otsa. Mõlemad on nii koka- kui ka kondiitriharidusega ja osalenud mitmetes kondiitritoodete õpitubades ning täiendanud end tordi kaunistamise koolitustel.

Helen on mitmeid aastataid töötanud kokana ja küpsetamispisik on tal küljes olnud väikesest peale. “Mu ema oli suur küpsetaja, eks ma temalt väikese tüdrukuna selle “pisiku” saingi,” tõdes ta. Helen on ka palju reisinud ja välisriikides elanud, kuid Saaremaa on alati olnud tal südames. “Seega otsustasingi end jäädavalt Saaremaaga siduda ja ise endale töökoha luua.”

Annika küpsetamishuvi sai alguse kokaõpingutest. Tihedamalt hakkas ta sellega tegelema, kui Saaremaal korraldati esimene tordivalmistamise õpituba, millest on möödas kuus aastat. “Kuna mõte oma ettevõttest on tiirelnud peas aastaid, siis ettevalmistavalt olen õppinud nii väikeettevõtlust kui ka ärikorraldust,” kõneles ta. “Ja kuna Helenil oli plaan Saaremaale jääda ja meil mõlemal oli tordiäri plaanis, siis tegimegi ühise otsuse tordid ühte vitriini panna.”

Butiigi nimi Avella on kombinatsioon Annika ja Heleni neiupõlvenimedest Aavik ja Ella. Tordibutiik tuli nimele lisaks. Heleni sõnul on tordi­butiik õrn, tütarlapselik ja muinasjutuline koht, kust leiab endale midagi meelepärast iga magusasõber, ja selline koht on siin tõesti esimene.

Tordibutiigi valikus on peale erinevate kookide ja tortide tassikoogid, pulgakoogid, makroonid, trühvlid, küpsised ja ka võileivatordid. Samas on sortimendis ka väike valik pagaritooteid. “Teeme eritellimustooteid tähtpäevadeks, pulmadeks, sünnipäevadeks ja muudeks pidustusteks,” rääkis Helen. Ühtlasi on butiigist võimalik kondiitri- ja pagaritooteid kaasa osta. “Täiendame end veelgi, osaleme koolitustel ja tulevikus on plaan ka ise rohkem koolitusi korraldama hakata,” kinnitas Helen.

Annika sõnul ei saa öelda, et kondiitritoodete valik Kuressaares senigi väike oleks, nemad soovivad lihtsalt uusi maitseelamusi pakkuda.