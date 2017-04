Vahvlihaldjad seavad pealinnas sisse oma kohviku

Saaremaalt pärit Liisel Vellendi pisifirma Vahvlihaldjad püsivad jätkuvalt edu laineharjal. Kui seni valmistati kiiresti üle Eesti populaarseks saanud retrovahvleid ettevõtja omaenda koduköögis, siis tuleval kuul avab Vellendi päris oma kohviku.



Liisel Vellendi sõnul avab Vahvlihaldjate kohvik uksed uuenenud Balti jaama turul 19. mail. “Kohvik on olnud meie väike salaunistus algusest peale ja elu on läinud seda rada, et eelmise aasta lõpul saime käed löödud Astri Grupiga, kes avab järgmisel kuul Tallinnas uuenenud Balti jaama turu,” rääkis ettevõtja. “Oleme turu kioskitest Balti jaama turu poolt esimesed ehk loodetavasti kõigile huvilistele oma roosa majakesega nähtavad ja äratuntavad.”

Kohvik Vahvlihaldjad ei ole ainult vahvlikohvik, kuigi see saab Vellendi sõnul olema tõepoolest kõige esinduslikuma vahvlitäidiste valikuga koht. “Vahvlihaldjate kohvik on iga maiasmoka pisike roosa paradiis, kus on hea kohvi saatel maiustada,” kinnitas Vellendi.

Ka laienemismõtted kodusaarele ei ole Saaremaalt pärit Liiseli jaoks võõrad. “Iga saarlase unistus on naasta kodusaarele ja kui see tegevus seda ühel päeval võimaldab, siis on ring täis ja unistused täidetud,” märkis ta.

Kohvikus Vahvlihaldjad lööb lisaks Liisel Vellendi omaenda perele kaasa ka Kuressaare kuursaali kokk ja Liiseli sõnutsi Saaremaal muidu armastatud aktivist Juss Lindmäe.