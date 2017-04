Ahto Nellise uus bänd tuli lagedale esimese looga

Täiesti uus muusikaprojekt Hiired ja Tihased, mille solist on Kadi raadio muusikatoimetuse juht ja ansambli Onud solist Ahto Nellis, on valmis saanud oma esimese loo “Kui sa vaid teaks”.

Nii nagu linnu- ja loomariigis, kus hiir kujutab sümbolina inimese miniatuursust maapinnal ja tihane taevastes avarustes, kus puuduvad nähtavad piirid, on see lugu vastukaaluks kõigile, kes peavad tänapäeva elu liiga kiireks ja vihaseks, aga ka neile, kes ei pea – just nii kirjeldasid bändiliikmed oma esimest lugu.

Pärast Raido Lillebergi (trummid) aastatepikkust arutelu Ahto Nellisega (laul), et “peaks ikka midagi tegema”, mindi koos sõbra ja endise bändikaaslasega stuudiosse ja salvestatigi esimene lugu. Abiks kutsuti head sõbrad ja pillimehed Sven Varkel – taustalaul, Tõnu Hallik – elektrikitarr, Ivo Etti – bass ja akustiline kitarr ning Tarmo Sillaots – Hammondi orel.

Kuula bändi uut lugu:

https://www.youtube.com/watch?v=O2aG5NxL-LA