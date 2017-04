Äkkrünnaku tagasiside: lõpp hea, kõik hea

Teisipäeval Kuressaare gümnaasiumis toimunud äkkrünnaku õppus kujunes edukaks ning hoolimata mõningastest ebamugavustest käitus koolirahvas eeskujulikult ja kiiduväärselt.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, kes osales õppusel reageerijana, ütles, et rünnaku stsenaariumis ettenähtu järgi oli kurjategija eesmärk võimalikult suurt kahju tekitada ja vigastada võimalikult suurel hulgal sündmuse keerisesse jäänud inimesi.

“Seda silmas pidades oli sündmuskohale jõudes väga positiivne näha, et Kuressaare gümnaasiumi õpilased ja õpetajad käitusid sellises olukorras suurepäraselt – kõik olid teadlikud, kuidas äkkrünnaku korral käituda ning olid end ära peitnud ja erinevatesse ruumidesse lukustanud,” tõdes Antsaar.

Paljud õpilased kurtsid rünnaku pika kestuse üle ja elasid ennast pantvangis veedetud aja jooksul välja kommentaariumis, kus kurdeti nii tühja kõhtu kui ka füüsilisi ebamugavusi.

“Kurjategijate kahjutuks tegemine jääb antud olukorras politsei ülesandeks ning sellise suure koolimaja peal end varjavaid ja samas politseinikke ründavaid kurjategijaid on väga keeruline kiiresti ja ohutult tabada,” rääkis politseijaos­konna juht. Ta lisas, et õppus lõpetati stsenaariumis ettenähtud ajal.

Rainer Antsaar märkis kogu õppuse kokkuvõtteks, et ta võib hea tundega kinnitada, et tänu koolipere tublile tegutsemisele ja vaikselt püsimisele saadi kurjategijad kätte nii, et neil ei õnnestunud koolimajast põgeneda ega suurt kahju põhjustada.