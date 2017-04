Asval pannakse püsti viikingiküla

Kajar Lember ehitab algselt kavandatud Asva muinaslinnuse teemapargi asemel viikingite küla, kus teise osanikuna on kaasatud mitme seikluspargi omanik Ragnar Kekkonen.

“Kuigi ehitusprojekt on läbimas suurt muutust, loodan optimistina, et juba selle suve hakul suudame ehitustöödega alustada ja võib-olla suve lõpus ka esimesi teenuseid pakkuda,” ütles Laimjalast pärit Kajar Lember.

Aasta tagasi PRIA-st Vudila mängumaa tarvis toetusraha väljapetmises kahtluse tõttu Tartu abilinnapea kohalt taandunud Kajar Lember loobus Asva projektile maa-elu mitmekesistamise meetme raames määratud 150 000 eurost. Ta kaasas äripartneriks seiklusparkide rajajana tuntud Ragnar Kekkoneni. Uus arendaja on nüüd OÜ Asva Hobusekasvandus asemel Lemberi ja Kekkoneni loodud OÜ Asva Viikingite Küla.

Laiem konstseptsioon



Kajar Lember viitas, et kui esmalt johtus kogu teemapark suuresti Asva pronksiaja muinaslinnuse ideest, siis nüüd liigutakse rohkem turismiatraktsiooni suunas, kus muinaslinnusest tehakse hüpe viikingite aega ja jõutakse välja ka tänapäeva.

“Võttes arvesse skandinaavlaste kogemusi ja ka saarlaste ajalugu, saab uus kontseptsioon olema oluliselt laiem,” rääkis Lember. “Kõige mõistetavamalt saab seda nimetada viikingite külaks, kust ei puudu ka 3000 aastat vana Asva muinaslinnuse lugu ja tänapäevane seikluspark, kuid mis oma nime järgi on olemuslikult arusaadav nii kohalikele kui ka väljastpoolt tulevatele külastajatele.”

Ragnar Kekkonen rääkis, et kümne hektari suuruses teemapargis jääb tema ampluaaks eelkõige seikluspark, mis ehitatakse väljapoole linnust. Tartu, Pärnu, Viimsi ja Tartu Lõunakeskuse seikluspargi püsti pannud ettevõtja sõnul hakkab Asva seikluspark mandri omadest erinema atraktsioonide muinasaegse väljanägemise tõttu. Muu hulgas tuleb parki 8 meetri kõrgune puidust vaateratas.

Äge ja omanäoline



Kekkonen ütles, et ühise mõttetöö tulemusel on Asva muinaslinnuse teemapargi esialgse projekti nõrgad kohad välja sõelutud ja muudetud äriplaani mitmekesisemaks. Linnusesse tuleb tõenäoliselt ööbimiskoht, toitlustuskoht, meenepood ja esinemispaik. “See on pikaajaline projekt, mis ehitatakse välja järk-järgult,” sõnas Kekkonen, kelle sõnul võidakse teemapargi osanike ringi edaspidi kaasata ka Läti ja Rootsi turismiäri esindajaid.

Kajar Lemberi sõnul valmib esimeses järjekorras äge ja omanäoline seikluspark, mis on juba iseenesest vahva atraktsioon ning võiks juba sel aastal külastajatele elamusi pakkuda. Samal ajal algavad ka linnusega seotud nn peamaja ehitustööd.

Esimene n-ö päris hooaeg on plaanis avada 2018. aasta kevadel, kui esialgu plaanitud tööd peaksid valmis olema. “Kindlasti saab ka sellest objektist selline koht, mis ei saa päris valmis kunagi,” rääkis Lember. “Ikka on vaja edasi nuputada ja uusi asju pakkuda, et külastajatel oleks igal aastal põhjust saaremaisest Asva viikingite külast läbi astuda,” lisas ta.

Laimjala–Kuivastu tee ääres Asva külla pöörava tee vastas asuva linnuse rajamine läheb maksma umbes 400 000 eurot. Teemapark asub vanast linnuse asukohast umbes 800 meetrit eemal.