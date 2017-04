Kruusavargale tingimisi vangistus

Teisipäeval astus kohtu ette Ivo, keda süüdistati selles, et ajavahemikus 1.08.2013–25.08.2013 viis ta Lümanda vallas Himmiste külas asuvalt kannatanule kuuluvalt kinnistult omaniku loata ja teadmata ära kokku 250 m3 kruusa, mille koguväärtus on 2954 eurot. Seejuures kasutas ta oma plaani elluviimiseks inimest, kes ei olnud teadlik, et paneb sellega toime kuriteo.



Pärnu maakohus mõistis Ivo süüdi ja määras talle karistuseks nelja kuu pikkuse tingimisi vangistuse 18 kuu pikkuse katseajaga. Lisaks mõistis kohus Ivolt kannatanu kasuks välja kuriteo toimepanemisega tekitatud varalise kahju summas 2954 eurot ja kriminaalmenetluse kuludena 825 eurot.