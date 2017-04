Lennukilt tulijad pääsevad bussiga linna

Ehkki hommikuse bussiga jõuab linnast Kuressaare lennujaama vaid teoreetiliselt nõnda, et õnnestub ka lennukile jõuda, on maavalitsus bussigraafiku ümber sättinud vähemalt nõnda, et pealinnast saabunud reisijad ootab buss kenasti ära.



Saarte Hääl on lennujaama peatust teenindava bussiliini teemal varem juba korduvalt kirjutanud. Läinud aasta lõpul tõdes Saare maavalitsus, et ei arvestanud bussigraafiku koostamisel lennuliiklusega ja kuigi linnaliinibuss lennujaamas regulaarselt peatus, ei olnud lennureisijatel sellest tegelikult erilist tolku. Bussiga ei jõudnud lennuki peale ega ka Tallinnast tulles lennujaamast linna.

Selle aasta algul tehti bussigraafikus teatavaid korrektuure – maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles Saarte Häälele siis, et nad tõstsid bussiliini nr 2 hommikust graafikut varasemaks ja bussiga jõuab lennujaama enne kella üheksat. Hommikuse lennuga saabunud ei pääsenud aga jätkuvalt bussiga linna.

Nüüd, mõni kuu hiljem, on graafikus taas muudatus tehtud. “Liinigraafikut muudeti ja nüüd pääseb bussiga ka linna,” kinnitas Karl Tiitson eile.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merike Sõrm täpsustas, et 17. aprillist on hommikuse bussi väljumisaega muudetud tõepoolest selliselt, et kell 8.55 turu värava peatusest Keskväljak väljuv buss peatub Roomassaarest tagasi tulles lennujaama peatuses kella 9.06-st kuni 9.20-ni ja väljub sealt kesklinna poole täpselt kell 9.20.

Kui hommikune pealinnast tulev lennuk püsib graafikus ja jõuab Kuressaarde kell 9.15, nagu graafik ette näeb, ootab kesklinna suunduv buss neid ideaalsel ajal lennujaama ees.

Kes tahab aga bussiga jõuda hommikusele Kuressaare–Tallinna lennule, siis ses osas tuleb jätkuvalt loota lennujaama töötajate lahkusele. Kui buss väljub kesklinnast kell 8.55 ja on graafiku kohaselt lennujaamas kell 8.59 ning maavalitsuse peaspetsialisti sõnul hiljemalt kell 9, siis tegelikult ei pruugi reisija õigeaegselt väljuvale lennule enam jõuda. Nimelt suletakse värav lennujaamas täpselt pool tundi enne lennuki väljumist ja see lendab Kuressaarest Tallinna poole kell 9.30.

Sedapidi pole bussigraafikut varasemaks teha aga enam võimalik, tunnistas Merike Sõrm. “Eelnev ring viib õpilasi kooli ja seetõttu ei anna seda paraku varasemaks nihutada,” põhjendas ta.