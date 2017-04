Parim toiduaine on Saare juust

Eesti parima toiduaine 2017 konkursi võidutooteks osutus Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juust.

Eile toimunud Eesti toiduainetööstuse XI aastakonverentsil andis tunnustuse, parima toiduaine kuldmärgi üle president Kersti Kaljulaid.

Konkurssi korraldanud toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul pakub üle kaheksa kuu küpsenud Gouda-tüüpi Old Saare juust populaarsetele välismaistele Itaalia-tüüpi ja hallitusjuustudele väärikat konkurentsi.

“Tegu on maitsva lisandiga puuviljavaagnale ja ideaalse suupistega veini kõrvale. Hindamiskomisjoni liikmed tõstsid esile Old Saare juustu harukordselt viimistletud maitsepaletti ja mugavat uuenduslikku pakendit ning toode pälvis kiiduavaldusi nii piimatoodete kategoorias kui ka kuldmärkide hindamisel,” kinnitas Potisepp.

Potisepa sõnul on tal väga hea meel, et Eesti toidukultuuri areng ja meie toidusektori hea käekäik on saanud väga paljude eestimaalaste jaoks südameasjaks. “Asjaolu, et Eesti parima toiduaine konkursi võitjale andis täna tiitli üle vabariigi president, on kahtlemata suur tunnustus mitte ainult tiitli võitnud Saaremaa Piimatööstusele, aga tervele Eesti toidutööstusele,” lausus Potisepp.

Sirje Potisepa sõnul on juba 23. korda toimunud Eesti parima toiduaine konkurss kujunenud Eesti toidufännide jaoks omamoodi aasta tippsündmuseks, mille käigus leiavad paljud endale uusi lemmikuid.

Lisaks kuldmärgile pälvis Old Saare juust hõbemärgi Eesti parima piimatootena. Parim toode Lääne-Eesti väikeettevõttelt on aga Farmare forellifilee Saaremaa soolavõiga kalakasvatajate ühistult Ecofarm.