Piimatööstus sihib Lõuna-Euroopa juustuturge

Möödunud aastal moodustasid Saaremaa Piimatööstuse ekspordist ligi poole juustutarned Itaaliasse ning kavas on jõulisemalt siseneda ka teiste Lõuna-Euroopa riikide turgudele.



“Möödunud aastal oli Saaremaa piimatööstuse peamine ekspordiartikkel Lõuna-Euroopasse cagliata juust, mille tippkvaliteet on tekitanud kõrge nõudluse ja võimaluse küsida võrreldes teiste Euroopa tööstustega kõrgemat hinda,” lausus Saaremaa Piimatööstuse ekspordijuht Mihkel Jürisson (fotol). “2016. aastal moodustas kogu ekspordist 40% Itaalia, järgnesid Soome ja Läti.”

Müüki Itaaliasse on praegu vähendatud, kuigi parimatel aegadel on piimatööstus müünud saapamaale ka üle 120 tonni juustu ühe kuuga.

Lisaks oli möödunud aasta Saaremaa Piimatööstusele esimene aasta, mil firma eksportis igakuiselt mahepiimast valmistatud toodangut. Arvestades hinnavahet tavajuustuga, tekkis mahefarmidel võimalus saada oma töö eest arvestatavat tulu.

Saaremaa Piimatööstus on seetõttu põgusalt suhelnud ka kaugemate sihtriikidega, aga siin pole raskuseks ainult pikk tarneaeg, vaid ka eeltingimused, kui tooteid tuleb näiteks külmutada või erilisel viisil pakendada. “Seetõttu ei ole me veel veendunud ka Jaapani hüvedes. Sealsed riigipoolsed nõustajad ja importöörid on mulle korduvalt soovitanud aeg maha võtta ja mitte tormata suurte Aasia korporatsioonide juurde, kelle nõudmised on väga jäigad,” selgitas Jürisson. “Mahutoodete asemel oleks meil tulevikus paremad võimalused esile kerkida nišiturul, ja seda teatud tingimustel ükskõik kus maailmajaos. Päris käsitöötooteid meil ei ole, aga oleme piisavalt väike tööstus, et paindlikult ja nutikalt tegutseda.”

Praegu tegeleb Saaremaa Piimatööstus Saksamaa, Prantsusmaa ja Kreeka turuga, kus huvi on äratanud suitsutatud Gouda, kauem laagerdanud juust ja mahetooted.

“Kui hinnata meie toodete kõrget kvaliteeti ja tuua esile saarelise lehmapiima unikaalsed maitseomadused, on Euroopas üksjagu huvilisi olemas. Samas oleme huvitatud ka teistest turgudest. Iga koostööpakkumist tuleb võtta tõsiselt, aga tehinguid me emotsioonide põhjal ei tee,” viitas Jürisson.

Oliver Rand