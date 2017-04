Südamest südamesse Kärla koolis

Kevadise südamekuu ajal panid Kärla põhikooli õpilased ja õpetajad taas suuremat rõhku oma südame tervisele ja tervisele üldse.

Südamenädal kestis 17.-st 21. aprillini. Selle eesmärk oli teadvustada kooliperele tervise tähtsust ja võimalusi, mida selle heaks teha. Nädala vältel oli kooliperel võimalus osaleda erinevates ettevõtmistes ja avardada oma silmaringi.

Juba eelmisel aastal kogus populaarsust südamenädalal terviserajal kõndimine. Nii oli ka tänavu. Käisid nii suured kui ka väikesed õpilased ning õpetajadki seadsid sammud metsarajale. Terve selle nädala jooksul käidi kõndimas iga päev. Eriti suureks eeskujuks olid pikapäevarühma õpilased, kes jalutamisest tõeliselt rõõmu tundsid.

Teisel päeval külastas kooliperet tantsuõpetaja Laura Olesk, kes kahel pikal vahetunnil ergutas kooliperet vahvate soojendusharjutuste ja tantsudega. Õpilased said korraliku särtsu sisse, et ülejäänud päevale rõõmsalt vastu minna. Väiksemad õpilased, kes kehva ilma tõttu jalutama ei läinud, said hiljem meisterdada oma sõbrale südamekive.

Nädala selgroog sai murtud discgolfi õppimise ja praktiseerimisega. Külla oli kutsutud Andres Ramst, kes õpetas lastele mängu algtõdesid ja erinevaid nippe. Iga klass sai tunnikese rajal veeta ja lendavat taldrikut lennutada. Mäng oli väga populaarne! Huvilistel oli võimalus minna rajale ka pärast lõunat ja uudistama olid tulnud kohalikudki. Et lastel rajale minnes ikka energiat ja jaksu oleks, kostitas huvijuht Külli Luup õpilasi omatehtud tervisesmuutidega.

Värsket õhku ja liikumist ei ole kunagi liiga palju ja seega käisid 6. ja 7. klassi õpilased neljapäeval metsa istutamas. Samal ajal said teised klassid osa võtta Südamekrossist, kus oli hea võimalus oma kiirus ja vastupidavus proovile panna.

Nädal lõppes meil “Südamest südamesse” õppepäevaga tüdrukutele ja poistele. Tüdrukutele tuli külla vilistlane Jane Tänak, kes rääkis suurematele jumestamisest ja jagas põnevaid meiginippe. Väiksematega veedeti vahva tunnike erinevaid soenguid tehes. Poistele käis rääkimas vilistlane Mihkel Koppel, kes tutvustas oma põnevaid elukutseid, rääkides kokaerialast ja abipolitseiniku tööst. Samuti sellest, kuidas ta leidis tee tervisliku eluviisi juurde ja et sellest on saanud tema elustiil. Õpilaste jaoks oli päev väga põnev ja vaheldusrikas ning nii mõnigi sai üht-teist kõrva taha panna.

Südamenädala jäädvus-tamiseks meisterdasid õpilased endale vahvad märgid, kuhu oli kirjutatud “MUL ON HEA SÜDA!”.

Nädal oli täis põnevaid ettevõtmisi, tavapärasest rohkem liikumist ja elamusi. Erinevate tegevuste kaudu on saadud taas kogemuste võrra rikkamaks.

Armsad lugejad, veetke rohkem aega oma perega, sõpradega või lemmikloomadega värskes õhus, sest rõõmustab teie südant! Kõik, mida me siin elus teeme, teeme ainult iseendale.

Kaisi Õispuu,

meediaringi juhendaja