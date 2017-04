Uuring: Saaremaa uutes hoonetes on radoonitase kõrgem kui vanades

Uute hoonete õhus on radioaktiivset radooni rohkem kui vanades, selgub Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaste Gendra Allikmaa ja Huberta Karma uuringust. Ühtlasi selgitasid õpilased välja, kuidas on radoonitasemega Saaremaal võrreldes ülejäänud Eestiga.

Uurimisöö eesmärk oli välja selgitada radoonisisaldus Saare maakonna elamute siseõhus, vahendas Novaator. Uuringu autorid püstitasid hüpoteesi, et radoonitase vastab normidele ning hooned on elamiskõlblikud.

Radoonisisaldust õhus mõõdeti maakonna eri paikades elamute keldrites ja selle kohal olevates ruumides.

Kõrgeim töö käigus mõõdetud radoonitase hoones oli 120 Bq/m3, Eestis on aga lubatud normiks 200 Bq/m3. Kuna kõik mõõdetud tasemed jäid sellest allapoole, sai järeldada, et kõik uuritud hooned on elamiskõlblikud.

Madalaim radoonitase mõõdeti maakohas asuvas vähem kui aasta tagasi ehitatud puidust kämpingumajas, mida ei kasutata pideva eluasemena.

Tulemuste analüüs tõi ilmsiks, et suurtes vanades korterelamutes on õhus vähem radooni kui hiljuti ehitatud või remonditud eramutes.

See kinnitab andmeid, et radooni üheks allikaks on ehitusmaterjalid. Kaasaegsed ehitusmaterjalid on poorsemad ja võimaldavad radioaktiivsel gaasil kergemini eluruumidesse imbuda.