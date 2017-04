Vabariikliku olümpiaadi võit tuli Kärla kooli

Kärla põhikooli 8. klassi õpilane Imeliine Mändar osales oma loovtööga “Kanep meie toidulaual” Tallinna Ülikoolis toimunud vabariiklikul kodunduse olümpiaadil.



Olümpiaad oli korraldatud rühmades, mille tegevused teatud ajavahemikul vahetusid. Õpilane pidi kaitsma oma loovtööd ja vastama hindamiskomisjoni küsimustele. Praktiline töö seisnes Eesti vanade köögiriistade tundmises, testi täitmises ning etteantud ainetest ise retsepti koostamises ja toidu valmistamises. Kohustuslik koostisosa oli kama. Imeliine küpsetas kamamuffineid valge šokolaadiga. Loovtöö sai edukalt kaitstud ja Imeliine Mändar saavutas vabariigis I koha.

Avaldame tunnustust Imeliinele kooli väärika esindamise eest nii kokkamises kui ka oma loovtöö esitlemisel! Kokkamise juhendaja oli Krista Mändar ja loovtöö juhendaja Margit Lindau. Koolis on Imeliine kodundusõpetaja Maret Rei.

Tublisid õpilasi on meil 8. klassis veel. Nimelt osales õpilane Triinu-Liis Torri vabariiklikul füüsikaolümpiaadil Tartus. Triinu-Liis oli väga edukas ja saavutas 21 osaleja seas tubli 12. koha. Triinu-Liis pani end proovile nii teoreetilises osas kui ka praktilistest katsetes. Triinu-Liisi juhendaja oli õpetaja Anne Tõru. Kärla koolipere on uhke, et meil on sirgumas üks ütlemata tubli füüsik.

Kaisi Õispuu,

meediaringi juhendaja