Jäljekoerte võistlusel esindasid Eestit saarlased

Greta Rüütel ja Aarne Väli, kes käisid jäljekoerte MM-il Eestit esindamas juba teist aastat järjest, on mõlemad Saaremaa koerteklubi Aktiiv liikmed.

FCI IPO-FH MM (rahvusvaheline jäljekoerte katse) toimus sel aastal 6.–9. aprillil Sloveenias Ptuj linnas. Eestit esindasid Greta Rüütel ja hovawart Nicky vom Hause Luka (Nicky) ning Aarne Väli ja belgia lambakoer malinois Tulikuuma Sähkovirta (Sannu). Võistkonna kapten oli Mare End. Lisaks oli võistkonnale abiks kaasas ka Aarne poeg Kaarel Väli.

Sel aastal osales 25 riiki ja 45 võistlejat, meeskondlikus arvestuses osales 19 riiki.

IPO-FH-s peab koer ajama kaks jälge, mille vanus on umbes kolm tundi, pikkus on vähemalt 1800 sammu, jäljel on seitse eset ja kaheksa nurka. Võistlusjälgede ajamine toimub erinevatel päevadel ja tulemuse saamiseks peab kummagi jälje punktisumma olema vähemalt 70 punkti 100-st ehk kokku on võimalik saada maksimum 200 punkti. Kahe jälje punktid liidetakse ja selle järgi selgub paremusjärjestus. Enamasti on üks jälg mullapõllul ja teine rohupõllul, kuid sel aastal ei olnud korraldajatel ilmselt võimalust nii palju mullapõldu leida ja mõlemad jäljeajamised toimusid kevadisel nisupõllul.

Aarne ja Sannu kahe jälje punktisumma oli kokku 183, mis andis hindeks “väga hea” ja sellega saavutasid nad individuaalarvestuses 15. koha. Greta ja Nicky punktisumma oli kokku 174, mis andis hindeks “hea” ja sellega saavutasid nad individuaalarvestuses 20. koha. Võistkondlikus arvestuses olid saarlased maailmas 8. kohal. Väga tubli tulemus.

2017 MM-i võitjad individuaalses arvestuses: 1. Koerajuht Michael Tomczak ja saksa lambakoer Aik vom Rio Negro (Saksamaa); 2. Koerajuht Thomas Thies ja saksa lambakoer Tara von den Wannaer Höhen (Saksamaa); 3. Koerajuht Svetlana Grigoreva ja saksa lambakoer Djeta Last Hathy (Venemaa).

MM-i esikolmik meeskondlikus arvestuses: 1. Saksamaa; 2. Itaalia; 3. Holland.

Kersti Pink