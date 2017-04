JUHTKIRI: Elutähtis vesi

Et puhas joogivesi on eluliselt tähtis, teame kõik. Samas on selle olemasolu enamikule meist enesestmõistetav. Kui puhtast veest ühel päeval ilma jääme, oleme hädas.



Hädas on ka Suure-Rootsi külaelanikud, kelle kaevuvee on rikkunud kolibakter.

Reostunud joogivesi on Suure-Rootsi külas vaat et juba habemega mure – üks sealne maaomanik maadleb selle probleemiga 2013. aastast. Teise oma muret kurtnud külaelaniku kaevuvee rikkus kolibakter tänavu kevadel.

Kuigi lähikonnas kasvatatakse veiseid ja vähemalt üks maaomanik seda reostuse põhjuseks peab, kinnitab keskkonnainspektsioon, et sõnnikukäitlemise nõudeid rikutud ei ole. Ning leiab, et põhjavett võib saastata hoopis majapidamiste endi reovesi.

Need, kel joogivett olude sunnil poest osta tuleb, teavad, milline tüli ja kulu see on. Kedagi ilmselt ei rõõmustaks, kui koju varutud puhas pudelivesi ootamatult otsa saab. Seda vähem neid, kel kauplused kaugel. Vätta poolsaare tipus elavate inimeste mure on seega mõistetav. Kas ja millal see aga lahenduse saab, ei oska praegu vist keegi öelda.