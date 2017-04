Kaali kraater vabaneb külastajate piirarvust

Vabariigi valitsus kiitis eile heaks muudatused, millega täpsustatakse Kaali maastikukaitseala kaitsekorda ja vähendatakse kaitstava ala pindala ning kaotatakse rahvaürituste korraldamisel osalejate piirarv.



Kaitse-eeskirja uuendamisega arvatakse kaitse alt välja alad, millel puudub loodusväärtus ja mille kaitse alt väljaarvamine ei kahjusta maastikulist tervikut. Tegemist on valdavalt elamu-, põllu- või heinamaaga, mille kaitse all olemine ei ole põhjendatud. Kaitseala pindala väheneb 45,1 ha võrra, eramaal 44,6 ha ja riigimaal 0,5 ha.

Kaalis tegutsev ettevõtja Alvar Sagur ütles Saarte Häälele, et külastajate piirarvu kaotamine on mõistlik samm. Tema sõnul ei puuduta see mitte ainult ürituste korraldamist, vaid kõige igapäevasemat kraatri külastamist. Suvehooajal käib Kaalis ühe päeva jooksul sadu turiste, tippaegadel isegi kuni kaks tuhat.

“Kui korraga tohtis kraatris olla 50–60 inimest, aga kohale tuli kolm bussitäit, kas siis osa pidi kusagil ootama või? Mis see kontsert teistmoodi on, kui tuleb mitu bussitäit noori, kes puuokste küljes ripuvad?” küsis Sagur.

Kaali maastikukaitseala pindala on 38,6 ha, sh sihtkaitsevööndi pindala 1,9 ha ja piiranguvööndi pindala 36,7 ha. Kaitseala peamine kaitse-eesmärk on kaitsta meteoriidikraatreid, neid ümbritsevat pärandkultuurmaastikku ning kaitsealuseid samblaliike ja käsitiivalisi.