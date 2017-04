Käib töö ja seiklus koos

Kuressaare gümnaasiumi metsa on kerkimas seikluspark, mis üsna pea pakub võimalust puude vahel ronida ja veidi adrenaliinivürtsi. See on hea uudis mitte ainult seiklejatele, vaid ka neile, kes otsivad võimalust, kuidas töö ja lõbu ühendada.

Peterburist pärit usinad töömehed annavad seikluspargile veel viimast lihvi ning peagi pääsevad noored ja vanemad seiklushimulised puude vahele kõõluma. Oma adrenaliinidoosi saab kätte nii madalamatel kui ka kõrgematel platvormidel.

Tööjõudu otsitakse seiklusparki aga instruktorite näol, kes kontrolliksid turvavarustust ja oleksid vajadusel valmis seiklejaid abistama.

Väike koolitus



K-Pargi OÜ juhatuse liige Vladimir Nikitin rääkis, et seikluspargi instruktorid läbivad enne tööle asumist kahe päeva pikkuse koolituse, sest töö on vastutusrikas ja vajab teadlikku lähenemist.

“Seikluspargi instruktorina töötamise üheks eelduseks on mingi füüsilise võimekuse olemasolu ja vähemalt ühe võõrkeele oskus,” ütles Nikitin, lisades, et kandidaat peab olema täisealine. Ta rõhutas, et oluline on ka hea suhtlemisoskus.

Seiklusraja instruktorite tööülesannete hulka kuulub külastajate instrueerimine erinevate etappide läbimisel, turvavarustuse kontrollimine ja juhendamine, kuidas seda kasutada, ning inimeste abistamine hädaolukordades.

Lisaks on kandideerima oodatud administraatorid, kes hakkavad väikeses administratiivmajakeses pileteid müüma ning kelle puhul ei saa samuti üle ega ümber keele- ja suhtlemisoskusest. “Kuna suvisel perioodil võib oodata ka turiste, on oluline, et ühes vahetuses oleksid koos inimesed, kes saavad erinevates keeltes kõnelejatega olulisemad küsimused lahendatud,” märkis Nikitin.

Töö on hooajaline – juunist oktoobrini, ja käib vahetuste kaupa seitse päeva järjest. Üks vahetus on kaks päeva tööl ja kaks päeva vaba ning mõlemasse vahetusse loodab tööandja leida ühe inglise, soome ja vene keele oskaja.

Tunnipalk ja boonus



“Inglise keel peaks noortel suhtlustasandil tänapäeval üsna hea olema ja enamasti saab sellega ka turistidega hakkama. Siiski oleks väga oodatud ka soome ja vene keelega tuttavad inimesed,” rääkis Nikitin. Ta lisas, et vene keele oskus on tähtis eriti seetõttu, et tööandjad räägivad vene keelt ning nõnda saab ka tööga seotud küsimusi lahendada.

“Muidugi saab tööpäevi vajadusel ka vahetada või omavahel kombineerida, kui töötajale mõni päev ei sobi,” märkis Nikitin.

Töötajaid tasustatakse tunnitöö alusel ja ühe tunni eest saab 5 eurot (bruto), millele lisandub boonus külastajate arvu pealt. Täpne tööleasumise aeg sõltub praegu paljuski ilmast. “Kui iga päev vihma kallab, siis ei saa me objektil väga agaralt tegutseda ning mõistagi ei kipu inimesed selliste ilmadega seiklusparki külastama,” nentis Vladimir Nikitin. “Kuid orienteeruv tööle asumise aeg on mai teine pool või hiljemalt juuni algus. Selle saame juba sobivate kandidaatidega kokku leppida.”

Veel jõuab end TÖÖLE pakkuda



Kandideerimiseks võib Vladimir Nikitiniga ühendust võtta näiteks meilitsi vladimir@k-pargi.ee. Seejuures tuleb arvesse võtta, et suhtlus toimub kas inglise või vene keeles. Kandideerimise tähtaeg on 5. mai.