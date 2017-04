Kergliiklusteel peavad koerad olema rihmastatud

Lääne-Saare vald tuletab meelde, et kergliiklusteed on avalik koht, kus loomapidajal tuleb koertega jalutades kasutada jalutusrihma.



Kodanik juhtis tähelepanu asjaolule, et mitmed koeraomanikud teevad Kuressaare–Nasva kergliiklusteel trenni koos koertega, kes ei ole rihma otsas. “Kas kergliiklusteel on lubatud koeraga jalutada ilma rihmata? Arvan, et teiste kergliiklustee kasutajate ohutus ei ole sellisel juhul tagatud. Kas sinna on plaanis paigaldada silt, et ilma rihmata ei tohi koeraga kergliiklusteel viibida?” küsis ta.

Lääne-Saare valla järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen selgitas, et nii Lääne-Saare valla kui ka Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri nõuab, et koeraga avalikus kohas viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades selleks jalutusrihma, kandmisvahendit ja vajadusel suukorvi. Kuressaare–Nasva kergliiklustee liigitub avalikuks kohaks, kus loomapidajal tuleb koertega jalutades täita eelnimetatud nõudeid.

Hämelaineni teatel paigaldas Lääne-Saare vallavalitsus selle nädala alguses kergliiklustee vahetus läheduses olevatele teadetetahvlitele ja postidele ka vastavasisulised sildid.