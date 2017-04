Muuta tuleks mõtteviisi

“Ettekujutus, et politsei tagab teedel turvalisuse, on liiklejate tähelepanu uinutamine, nende endi vastutuse kahandamine,” leiab endine maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.



Mitmendat aastat järjest on politsei teinud tublit tööd ja püüdnud kaasata liiklejaid teede ja tänavate turvalisust tagama. Politsei küsib liiklejailt, millistes teelõikudes tunnevad inimesed end ebamugavalt, eeskätt kihutajate ja nende ohtlike sõidumaneeride tõttu.

Ja siis toimub talgupäev. Tavapärasest suurema meediafooniga teeb politsei oma igapäevast tööd. Siiski selle erinevusega, et end näidatakse kohtades, kuhu inimesed on neid tellinud. Õhtustes uudistes loetakse “tibud” kokku. Arvud, mis ei sisenda ilmselt kellessegi turvatunnet. Olen siiani mõelnud, et juba aastaid niimoodi inimesi kaasates läheb midagi paremaks. Ent olen hakanud selles kahtlema.

Politsei eesmärk – turvalisem liiklus, mõõdetud hukkunute arvuga, vajab minu meelest sisustamist tegevusega, millel on rohkem tähendust.

Liiklejate vastutuse kahandamine



Maksu- ja tolliametit juhtides jõudsin järeldusele, et amet makse ei kogu. See kõlas esialgu võõralt, kuid järele mõeldes ongi nii: enamik makse laekub vabatahtlikult, kogumisega pole maksude laekumisel suurt pistmist. Kui, siis kübeke – ulatuses, mis tegelikult inimeste heaolu ja riigi käekäiku ei mõjuta.

Muutes oma mõtteviisi traditsioonilise maksuameti omast nõustavaks ja ettevõtjat toetavaks, tõdesime mu endiste kolleegidega, et ettevõtet kontrollima minev revident peab seadma eesmärgiks, et kõik on korras. Kas sama paralleel võiks toimida ka politsei, täpsemalt liikluspolitsei puhul?

Ettekujutus, et politsei tagab teedel turvalisuse, on tegelikult ju liiklejate tähelepanu uinutamine, nende endi vastutuse kahandamine. Nii nagu maksude hea laekumise taga on kõrge maksumoraal, usaldusväärsus, tagab ka liikluses turvatunde mitte politsei, vaid kõrge liikluskultuur.

Liiklusmoraali kasvatavad tegevused



Kõik teistmoodi tegevused peaksid põhinema usaldusel ja kasvatama liiklusmoraali. Ma ei räägi ühestki tööst ega tegevusest, mida juba tehakse.

Mahutame need uued tegevused olemasolevatesse ressurssidesse – ja raha juurde ei saa! Samad tegevused “rohkem ja efektiivsemalt” oleksid liiga lihtsad ja kahandaksid mõju, mida uued ideed aitavad saavutada.

Oleme harjunud, et politsei töö tulem on seadusrikkujate arv. Uudised sellest on häirivad, mitte motiveerivad.

Me kõik teame teedel ja tänavatel kohti, kus üldine liiklusvool “sõidab märkidest üle”, kuid kus me pole kordagi märganud ühtegi õnnetust. Mis oleks, kui meie eesmärk ei oleks mitte piirkiirusest kinnipidamine, vaid hoopis kiiremini liiklemine seal, kus see on tegelikult võimalik?

Kui ma läbin paarikilomeetrise vahega kaks teelõiku, millest esimesel on tee kõrval toimuvate metsatööde tõttu kehtestatud kiirusepiirang 30 km/h – kuigi ühtegi tööd nädalavahetusel ei tehta – ja teisel toimub aktiivne tegevus, aga kiirusepiirangut pole, siis mõtlen: kas iga meie teedele seatud piirang vastab reaalsele olukorrale.

Kas selle asemel, et kaasata liiklejaid teavitama teiste liiklejate kiirustamisest mingil kindlal teelõigul, ei võiks me kutsuda neidsamu liiklejaid rääkima teelõikudest ja liiklusmärkidest, mis ei tundu neile kui igapäevastele liiklejatele põhjendatud ja õiglased?

Politsei töö tulem



Oleme harjunud, et politsei töö tulem on seaduserikkujate arv. Igaõhtused uudised selle kohta on aga pigem häirivad, mitte motiveerivad. Keerame ka selle tavapära tagurpidi: räägime õhtustes uudistes sellest, kui palju inimesi sõidab tänu politsei tegevusele ohtlikes teelõikudes õigesti.

Kui teame, et saame, mida loendame, peaksid politseitöö tulemuslikkust näitama elusad inimesed ja terved autod. Ja inimeste kõrge liiklusmoraal, mis väljendub karistamisvajaduse puudumises või politsei hoiatuse peale liikluskäitumise korrigeerimises.

“Radarisse sõit” on seaduserikkumine ning politsei ja liikleja seisukohast ebaõnnestunud tulemus.

Kuidas aga karistada nii, et see aitaks õnnestunud tulemust saavutada? Selleks et õnnestunud liiklemise eest vastutaks liikleja ise, peab ta tunnetama liikluskorralduses ja karistamises õiglust. Kutsugem liiklejaid rääkima teelõikudest ja liiklusmärkidest, mis ei tundu neile põhjendatud ja õiglased.

Teadmatusest ühekordsed eksijad on terad liiklushuligaanidest sõkalde seas. Veendumus, et politsei mõistab vajadust neid eristada, motiveerib ka liiklejat ennast seda erisust looma.

Lubadus, et esimesele rikkumisele ei järgne rahalist karistust, on politseile üks võimalus astuda esimene samm vastastikuse usalduse loomiseks ja ühise eesmärgini, turvalisema liikluseni jõudmiseks.

Olen veendud, et kui riik ja tema politsei suudavad tekitada inimestes usaldustunde, kaasates liiklejaid nende endi kogemuse kaudu liikluskeskkonda mõistlikumaks muutma, tekitab see ka politseitöötajates tunde, et nende tööl on hoopis teine tähendus ja eesmärk.

Vajame tunnet ja teadmist, et ajame ühist asja: muudame Eestimaa teedel liiklemise turvaliseks ja meeldivaks. Liiklusreegleid täita on oluline, ent veel olulisem on osapoolte positiivne motivatsioon.

Et ühiskonnas ei peaks liiklusmoraali kasvatama negatiivne emotsioon trahvi maksmisest või ühepäevane hirm politseipatrullide asukoha pärast, vaid liikluskorralduse põhimõtteline mõistmine, sellest lugupidamine ja karistuse asemel ka kiituse kogemine.

Selleks et talgute rutiinist saaks vastutustundlik käitumine, vajame talguid, mis kestaksid “katsetusena” näiteks aasta. Pärast aasta möödumist ja vajalikke korrektiive veel kord paranedes – aastaid.

Lühendatult eilsest Eesti Päevalehest.