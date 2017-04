Päästeameti Lääne päästekeskus kavatseb korraldada juunikuus Saaremaal reostustõrjeõppuse.



Lääne päästekeskus soovib koostöös keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, politsei- ja piirivalveameti ja Saaremaa vabatahtlikega korraldada reostustõrjeõppuse 7. juunil.

Kohaks on valitud kaks võimalikku varianti, milleks üks on Küdema lahe ida­kaldal olev lautrikoht, teine Saaremaa Sadama külje all. Milline asukoht sõelale jääb, oleneb õppuse päeva ilmast ja tuulesuunast.