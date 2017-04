Pärandkool rajab Muhu kiriku juurde keskaegse iluaia

Muhu Pärandkool soovib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks rajada Liivale Muhu kiriku külje alla hiliskeskaegses stiilis iluaia koos viljapuuaiaga.



“See oleks muhulaste kingitus EV 100. sünnipäevaks,” ütles Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt, kelle sõnul on keskaegsest viridaariumist inspireeritud aed keskaegse kiriku kõrval igati sobilik.

3500 m2 suurune aed rajatakse Muhu põhikooli kunagisse viljapuuaeda kiriku territooriumil ning see on osa Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia heakorrastamise projektist. Iluaia kontspetsiooni autor on maastikuarhitekt Liis Koppel. Annika Auväärti sõnul ei ole Liiva keskus ainult kaubandus- ja ettevõtlusala, vaid sellesse kuuluvad ka kool ja kirik oma ümbrusega. “Loomulikult on meie huvi, et pisut unustusse ja rääma jäänud territoorium saaks heakorrastatud,” ütles Auväärt. “Meil on kohalikke ettevõtjaid, kes oleksid huvitatud ka selle aia edasisest hooldamisest.”

Auväärt märkis, et iluaia valmimise järel pannakse põhimaantee äärde üles info, et huvilised teaksid aeda uudistama tulla.

Tulenevalt hiliskeskaja eeskujudest kasutatakse kujunduses kiviaedadega paralleelseid regulaarset võrgustikku järgivaid radu. Rajad tehakse purustatud ja tambitud kruusast. Radade vahelistele platsidele tulevad lagedad murualad, kõrgpeenardega ürdi- ja lillealad ning murualad koos viljapuudega (õuna-, ploomi-, pirni- ja kirsipuud). Taimedest kasutatakse metssalveid, päevaliiliaid ja tähklavendlit.

Aeda on paigutatud hiliskeskaegsele perioodile iseloomulikud murupingid. Varju ja elamuste pakkumiseks on ühele rajalõigule kavandatud roniroosidega varikäik, mille vaatesiht on suunatud kirikule. Kompostihunniku eraldamiseks muust alast on rajatud keskaegsele aiale omane lattvõrestik, millele on kasvama pandud roniroosid.

Muhu Pärandkool taotleb aia rajamiseks toetust EV 100 sünnipäevakingituste taotlusvoorust, kus maksimaalne toetus ühe projekti kohta saab olla kuni 15 000 eurot. Toetust saab projektile küsida kuni 30% projekti kogueelarvest. Konkurents taluvoorus on väga tihe – 86 000-eurose eelarvega vooru on laekunud 178 taotlust, neist seitse Saare maakonnast.