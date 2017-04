PILTUUDIS: Jääräime ei tulnudki

Kalurid on juba mõnda aega käinud meres olevaid kastmõrdu kaemas, et lõpuks ka korralik loomus saada. Seni pole meestel õnne olnud. Sel aastal pole ka enam loota rammusa marjaga heeringamõõtu kala, keda rahvas jääräimeks kutsub ja kalavastalised suisa delikatessiks peavad. Nasva kalur Sander Laid (fotol) kinnitas, et sel aastal pole jääräime enam tulemas ja oodatakse mõrraräime tulekut.

Laid ütles, et meres olevaid kastmõrdu on käidud kaemas juba mitu nädalat, kuid midagi asjalikku pole seni olnud. Ta lisas, et olukorra väga viletsaks tunnistamiseni on siiski veel veidi aega. Sama ütles ka kalur Arvi Talk, kelle sõnutsi oodatakse ilmade soojenemist. Ning seda on järgmiseks nädalaks ka lubatud. Jääräime kohta arvas Talk, et seda ongi viimastel aastatel vähemaks jäänud.