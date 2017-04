SUUR MAA, SUURED ASJAD: Raudtee ja rahvas

Saaremaal ei ole raudteed. Aga kunagi oli.



Need raudteed kuulusid mu lapsepõlves peaaegu nagu muinaslugude hulka. Võib-olla ka selle pärast oli raudtees ja rongides midagi eriti müstilist. Mäletan, kuidas kunagi tudengipõlves sattusin ühel varahommikul suvises Sõmerpalu teivasjaamas Võrumaal vaatama kiirrongi möödumist (muide, liin oli Riia–Peterburi), mis pani seest keerama. Vabalt võis ette kujutada, mida tundsid inimesed 19. sajandil Maarjamaal esimesi ronge nähes.

Lennuliikluses näiteks polnud mu lapsepõlve Kingissepa linnas midagi erilist. Jak-40 muudkui vuhkis Tallinna vahet käia – sai isegi lapsena lennatud –, “metsavahid” lendasid väiksematesse kohtadesse.

Kooli tööõpetuse klassis, kus meie, poisid, metallitööd tegime, oli üks alasi, mille peal salapärased tähed. Ma ei mäleta, mis sõnad (või sõnaosad) need olid, aga päris kindlasti oli see üks poole sülla laiune tükk kunagisest raudteerööpast. Ja mul on kahtlus, et mingeid kummalisi teid pidi oli see tükk sattunud sinna klassi kunagisest Saaremaa raudteest ehk siis sellest lõigust, kus susla vedas supelsaksu Roomassaare sadamast Kuressaarde.

Raudtee olulisus sõjaeelses Eestis käib läbi kümnetest mälestustest. Meeleolukas rongireisi kirjeldus on näiteks Liina Reimani raamatus “Rambivalgus süttib”. Meenub Jakob Kaplani “Aruanne. Mõned päevad ühe Tartu juudi elus”, mille sisekaanel oli Eesti kitsarööpmeliste raudteede kaart. Seal olid peal nii olemasolevad kui ka planeeritavad trassid. Võib ainult ette kujutada, kuidas arenenuks transport, kui poleks tulnud sõda ja okupatsiooni. Võib-olla sõidaksime isegi üle Suure väina raudteesilla uhkelt pealinna. Mitte keegi ei räägiks Eesti lõhestamisest või lõhestatusest, nagu praegu Rail Balticu puhul.

Rail Balticu vastased armastavad rääkida sellest, et keegi lõikab Rail Balticust kasu. Lõikab kindlasti, see on ju osa majandusest. Oma ürituse sümboliks on nad valinud õmmeldud haava, mis jagab Eesti pooleks. Selle sümboli mõtles välja keegi puhta kraega hästi kinnimakstud avalike suhete büroo töötaja. Jah, ja häälekad on need vastased küll. Aga olgu sümbolid nii jõhkrad kui tahes, miskipärast, tunnistan, ei taju ma neis rahva suure enamuse protesti. See supp keeb pinnal ja petab meid ära. Muidugi tahavad inimesed, et avaliku raha kasutamine oleks täpne, läbipaistev ja et nõrgematest ei sõidetaks üle. Ent avalik baromeeter ei peegelda sarnast massilist väljaastumist, nagu oli kunagi fosforiidisõdade aegu. Või avalikku protesti, mis tõi Indrek Tarandile europarlamendi valimistel sada tuhat häält.

Sel nädalal esitletud Ernst & Youngi koostatud Rail Balticu tasuvusuuring ei anna poliitikasoovitusi. Eestis teeb kaalukad otsused riigikogu, kellele rahvas on selleks mandaadi andnud. Küll aga kinnitab uuring, et seda raudteed on Euroopa Liidule vaja ning selle mõju meie majandusele (ning ka sotsiaalmajanduslik mõju) on suur.

Me oleme viimastel aastatel igasugu koledate terroritegude, Brexiti, pagulasküsimuste, Kreeka ja veel mõne liikmesriigi majanduslike hädade kontekstis palju rääkinud, kui oluline on meile tugev euroliit. Et vaid koos – sest me eurooplastena jagame sarnaseid väärtusi, öeldagu, mida tahes – saame olla tugevad. Mina olen aru saanud, et äärealadele, nagu meie, on ühendused ülitähtsad, olgu need Estlinki kaablid või seesama kiirraudtee haru. Euroopa kaardil suures pildis näeb Rail Baltic hea välja.

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik