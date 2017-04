Suure-Rootsi elanikud on hädas kaevuveega

Pihtla valla Suure-Rootsi küla maaomanikel on mure kolibakteriga reostunud joogivee pärast, ent keskkonnainspektsioon peab tõenäoliseks reostajaks naabruses peetavate veiste asemel hoopis majapidamisi endid.

“Reostunud põhjavee probleem meil Suure-Rootsi külas aina süveneb ja puhta joogivee kättesaamine muutub üha keerulisemaks,” tõdes Vätta poolsaare tipus Suure-Rootsi külas asuva Lembitu kinnistu omanik Maris Palts.

Tema jaoks on reostunud kaevuvesi juba ammune mure. “2012. aastani oli vesi puhas, aga aasta lõpus toodi naabrusesse paarkümmend veist ning juba 2013. aasta suvel näitas veeproov, et vesi meie saja-aastases salvkaevus on reostunud,” rääkis Palts. Seepärast laskis ta 2015. aastal uue kaevu rajada, nüüdseks aga ei kõlba enam juua ka selle puurkaevu vesi.

Lisaks Lembitu kinnistu kaevule on reostunud ka veidi eemal, Suure-Rootsi küla ringtee kõrval asuva Roosu talu puurkaev. “Avastasime aprillis, et veel on kummaline lambavilla- või sõnnikumaitse juures,” rääkis Saarte Häälele Roosu talu perenaine Marve Sepp. Terviseametisse analüüsida viidud veeproov näitas, et vesi on kolibakteriga reostunud.

Perenaise sõnul arvas ta esialgu, et kuna naabruses peetakse veiseid, siis ehk on sõnnikureostus kevadise sulamisveega allamäge valgunud.

Pere oma kaevu joogivett juua ja toiduvalmistamiseks kasutada ei julge, vaid ostab vett. “Mis parata, paljud teevad nii,” tõdes Sepp. Ta loodab, et ehk aitab vee kvaliteeti parandada see, kui kaevust rohkem vett välja pumbata. “Mai lõpu poole laseme uued proovid teha,” ütles ta, lisades, et veeanalüüs on kulukas.

Samas külas tegutseva Aadu turismitalu perenaise Alge Rooso sõnul oli möödunud aastal reostunud ka Aadu talu kaevuvesi. “Hetkeseisu ma ei tea, mai algul viime veeproovid,” ütles Rooso.

Rooso sõnul tõid mullu reostuse ilmsiks just veeanalüüsid. “Maitsest polnud küll aru saada, et midagi valesti oleks,” märkis ta. “Klientidele soovitasime vett enne kasutamist keeta.”

Maris Palts pöördus tänavu jaanuari algul kaebusega reostunud põhjavee kohta keskkonnainspektsiooni (KKI) poole, viidates, et reostuse põhjuseks võib olla loomapidamine naabruses asuval Ula-Hansu kinnistul. “Kui vaadata, kuidas seal sõnnikut ladustatakse, ei saa midagi muud arvata,” märkis ta.

KKI peadirektor Peeter Volkov kinnitas oma vastuses Maris Paltsule, et KKI on möödunud aasta jooksul korduvalt kontrollinud Ula-Hansu loomapidamist ja sõnniku käitlemise nõuetest kinnipidamist. Samuti tehtud seda tänavu märtsis, kinnistu omanikku ja loomapidamisega tegelevaid inimesi ette teavitamata. Sõnniku käitlemisele kehtestatud nõuete rikkumisi aga ei tuvastatud möödunud aastal ega seegi kord.

Keskkonnainspektsioon leiab, et pigem võib Suure-Rootsi küla veereostust põhjustada majapidamiste endi reovesi.

“Lembitu kinnistu salvkaevu vees on esinenud enterokokk- ja kolibaktereid,” nentis kirjas Maris Paltsule peadirektor Peeter Volkov. “Nimetatud bakteriliigid kaevuvees on iseloomulikud just fekaalse reostuse korral.”

Maris Paltsu KKI esindaja jutt aga ei veena. “Meie talul on kogumiskaev ja sellest ei saa reostus küll tekkida,” lausus Palts. Ka Marve Sepa sõnul ei saa tema kaevuvee reostus pärineda ta oma Roosu talust. Tema kinnitusel on talu kanalisatsioonisüsteem koos imbväljakuga rajatud kvaliteetselt.

Selle kohta, kas reostuse võisid põhjustada ümbruskonna majapidamised ise, jäi Sepp vastuse võlgu. “Millised teiste majapidamiste reoveesüsteemid on, ma ei tea,” lausus ta.

Peeter Volkovi sõnul on üksikmajapidamiste reovee kogumis- ja puhastussüsteemide nõuetele vastavuse kontroll kohaliku omavalitsuse pädevuses ning seepärast palus KKI nimetatud küsimustes järelevalvet teha Pihtla vallavalitsusel.

KKI ei pea vajalikuks jätkata Ula-Hansu kinnistul sõnniku käitlemise kontrollimist, kuni Pihtla vallavalitsus on lõpetanud Suure-Rootsi külas reovee käitlemise asjas alustatud järelevalve menetluse.

Pihtla abivallavanema Tiit Rettau sõnul menetlus alles käib. “Palusime maaomanikelt nende majapidamiste veevärgi ja reoveesüsteemi kohta selgitusi ja esitada vastavad dokumendid,” rääkis Rettau. “Kõik ei ole seda siiski veel teinud.”

Rettau sõnul on ta reostunud vee probleemiga seoses ka ise mitu korda Suure-Rootsi külas käinud – nii koos KKI esindajate kui ka vallavanemaga.

“Eks Suure-Rootsi küla probleemid ole natuke kinni ka sealsete elanike omavahelistes suhetes,” märkis ta. “Loodame aga, et lõpuks leiab see joogiveemure siiski lahenduse.”

Maris Palts küsis oma kirjas vallavalitsusele, kuidas saab vald elanikke puhta joogiveega aidata. “Momendil küll ei saa, aga kui asi väga hulluks läheb, peab midagi välja mõtlema,” ütles Rettau Saarte Häälele.