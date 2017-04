Aste klubi saab juurdeehitise

Tuleva aasta sügisel alustab Aste klubi uut hooaega värskelt remonditud ja laiendatud majas.

Plaanitud tööde käigus saab hoone kahekorruselise juurdeehitise. Laiendus liidetakse hoonega lääne poolt. Selle esimesele korrusele tulevad noortekeskuse ruumid ja teisele korrusele ventilatsiooniruum ja riietusruumid.

Noortekeskus tegutseb klubihoones ka praegu, kuid remondi tulemusel saadakse ruumi juurde. Samuti venib saal mõnevõrra pikemaks ja muudetakse veidi praeguse, 1970. aastal püstitatud hoone ruumilahendust.

“Sellest kõik pihta hakkaski, et meil on vaja natuke suuremat saali,” selgitas SA Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi. Saali kasutavad rahvatantsurühmad, seal toimuvad etendused ja muud üritused. Lisaks on see kasutusel Aste põhikooli koolisaalina, kus toimuvad aktused jne. Praegu on Aste klubi üks probleeme, et maja on külm, tõi Mägi välja. Rekonstrueerimise käigus saab klubi aga maakütte. Samuti uueneb hoone välisilme ja maja soojustatakse. Lahenduse saavad ka ventilatsiooniprobleemid.

Uue asukana kolib klubihoonesse raamatukogu, mis praegu tegutseb Aste lasteaia majas. Aste raamatukogus asub teatavasti ka kohalik postipunkt.

SA Lääne-Saare Kultuur riigihankele saab pakkumisi esitada 11. maini. E-riigihangete keskkonnas hanke eeldatavat maksumust välja toodud ei ole. Lääne-Saare valla investeeringute kavas on aga märgitud, et 900 000 euro eest (ilma käibemaksuta) on plaanis Aste klubi rekonstrueerimine, inventari soetamine ja Aste põhikooli spordiväljaku rajamine. Spordiväljak peaks tulema klubi ja kooli vahele, kuid selle hanke raames seda veel ei rajata.