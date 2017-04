GALERII: Ööpimeduses kanti läbi linna tühja kirstu

Laupäeva südaööl kandsid kuus meest Valjala ja Kuressaare Rahu koguduset neljandat korda tühja kirstu läbi Kuressaare.

Delfi.ee kirjutab, et Rahu koguduse liikme Viktor Marteli sõnul kannavad nad kirstu Kuressaares möödudes linna ööklubidest ja baaridest. Oma teekonda käivad nad vaikides ja kellegagi ei suhelda. Marteli sõnul on vaja anda noortele sõnum viimastele mõeldavas keeles. Nimelt keegi ei pea surema noorelt – alkoholismi, narkomaania kätte. Reaktsioon öises linnas oli olemas – kes pani kiljudes jooksma kandjatele vastassuunas, kes lihtsalt pomises, et mis toimub.