Kaht arbuusi ühe kaenla all ei tassi

“Baškiiri tarkusetera ütleb, et kahte arbuusi ühe kaenla all ei tassi,” ütles kaitseväe peakaplan, Orissaares elav Gustav Kutsar politsei- ja piirivalveameti ajakirja Radar vestlusringis. “Inimese elus on tööl suur osa ning perel või meie enda elul teine suur osa. Kui me tahame üht kätt hoida mõlema asja jaoks, siis jääb teine pool hätta. Me vajame mõlemat poolt.”

Ilmselgelt on inimesi, kes töötavad südamega ja on rohkem pühendunud tööle. Neil võib aga see teine pool, vasak pool, mis on südamlikum pool ehk pere pool, varju jääda ja kannatada. Kes töötavad südamega, need koormavad ka oma südant kõige rohkem.

Inimese pühendumist on võimalik ajaliselt piirata. Näiteks saab selgeks teha, et ületunnid ei ole soositud, kõigi tööülesannete ärategemine ei ole mõeldavgi ning töö ei lõpe mitte kunagi.

Tuleb usaldada organisatsiooni ja teisi meeskonnaliikmeid. Kui inimene vajab mõnikord pere jaoks rohkem aega, siis tuleks seda talle ka võimaldada.

Näiteks oli kaitseväe 2004. aastal kehtestatud eetikakoodeksi alguslehekülgedel öeldud, et kaitseväelase teenistuslikud huvid on tähtsamad isiklikest huvidest, kuid tagapool, kus on inimväärikuse paragrahv, oli kirjas, et kui teenistus võimaldab, tuleb perekond esikohale seada.

Kaitseväelased räägivad grupivaimust ning kõigil meie rühmadel, kompaniidel ja väeüksustel on oma kultuur. Juhtidena tunnustame neid üksusi, kellel on kõrge grupivaim, meeskond töötab ja nad saavutavad tulemusi. Kui grupivaim on kõrge ja kõik seavad oma teenistuslikud vajadused ettepoole, siis julgevad ainult üksikud pereisad öelda, et peavad lapsele järele minema. Oluline on luua selline kultuur, et inimesed julgeksid rääkida perevajadustest ning neid vajadusi toetada, näiteks lubada töölt varem ära minna ja sellevõrra varem tööle tulla. Tööaega mõõdab igaüks oma südametunnistuse järgi.

Ühe suurkorporatsiooni juht Brian Dyson pidas oma töötajaile niisuguse kõne: “Elu on nagu viie palliga žongleerimine. Need viis palli on töö, perekond, tervis, sõbrad ja hing. Kõik pallid peavad kogu aeg olema õhus. Peagi te mõistate, et töö pall on kummist. Kui te selle kogemata maha pillate, põrkab see üles tagasi. Teised pallid – perekond, tervis, sõbrad ja hing – on klaasist. Kui ühe neist maha pillate, on see paratamatult rikutud, kas kriimustatud, vigastatud või täiesti katki. See ei ole enam kunagi endine. Mõistke seda ja vaadake, et seda kunagi ei juhtuks. Töötage maksimaalselt efektiivselt töö ajal ja minge koju õigel ajal. Pühendage piisavalt aega perele, sõpradele ning täisväärtuslikule puhkusele.”

Kui inimesed saavad aru, et see töö pall on kummist, et nad ei tee täna kogu oma tööd ära, hakkavad asjad muutuma.