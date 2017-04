Kuressaare kaasav eelarve ettepanekute puuduses

Kui mullu said linnakodanikud valida lausa 51 ettepaneku vahel, siis eile pärastlõunaks oli Kuressaare linna kaasavasse eelarvesse esitatud vaid 13 ettepanekut. Ettepanekute esitamise tähtaeg kukub juba homme, 30. aprillil.



Tänavu on kaasavas eelarves ka olulisi muudatusi. Summa on tõusnud 30 000 euro pealt 50 000 euro peale. Seejuures on minimaalne ettepaneku summa 1000 eurot ja maksimaalne 25 000 eurot ehk rahastuse saab vähemalt kaks ettepanekut.

Uus on ka see, et Kuressaare kaasavast eelarvest ei saa raha taotleda linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekuteks. Varasematel aastatel on mitmed linna allasutuste investeeringutega seotud ettepanekud kogunud piisavalt hääli. Näiteks mullu Kuressaare gümnaasiumi mänguväljak ja 2014. aastal Tuulte Roosi (lasteaia) ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine.

Ettepaneku saab esitada veebikeskkonnas VOLIS, kuhu pääseb hõlpsalt linnavalitsuse kodulehe kaudu.