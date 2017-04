Linn uuendab mänguväljakuid

Kuressaare linnavalitsus on sõlminud OÜ-ga Tiptiptap lepingu Kuressaare kesklinna mänguväljaku ning Rohu, Ristiku ja Tuulte Roosi lasteaia mänguväljakute projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Maksma läheb mänguväljakute uuendamine linnale 95 583,41 eurot ilma käibemaksuta.



Suuremad muudatused ootavad ees Rohu lasteaia mänguväljakut, mille uuendamiseks on linna 2017. aasta eelarves ette nähtud 57 700 eurot. Muu hulgas tulevad sinna uued vedrukiiged, karussell, varjualune ning kaks ronimis- ja tegevustemaatilist mängulinnakut.

Ristiku lasteaia alale paigaldatakse lisaatraktsioon ja turvaala ning kahekohaline kiik. Tuulte Roosi tuleb lisaatraktsioon ja turvaala, mängulinnak ning seiklusrada.

Lõpule viiakse ka kesklinna mänguväljaku uuendamine, kuhu plaanitakse interaktiivset mänguväljaku­süsteemi “Sona”, millel on vähemalt kümme erinevat mängu. need on üles ehitatud liikumisele, tantsule ja muusikale.

Kuressaare mänguväljakute projekteerimis- ja ehitustööd kestavad oktoobrikuuni.