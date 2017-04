Nasval on avatud kalasadamate päev

Täna toimub esimest korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev ning mitmeid üritusi on plaanis ka Nasva kalarannas.



Nasval on kohal kala- ja käsitöömüüjad, võrgumeister, sepp, politsei- ja piirivalveameti ning vabatahtliku merepääste esindus ja kalakokk Jaanus Krass Pärnust. Lastele õpetatakse õngitsemist. Taaskasutuskunsti tutvustab Nasva klubis Ly Himanen. Pillimängu eest hoolitseb Õie Tehu. Töötab ka paaditakso ja laenutatakse kanuusid. Kohvik Kodurand pakub kalatoite ja degusteerida saab Ösel Fishi toodangut.

Kell 12 astub ajaloolise loenguga “Nasva ajalugu ja kalapüük, kalaliigid” üles Kalle Kesküla. Tund aega hiljem esineb Nasva klubi ees rahvatantsurühm Pööris.

Välja on reklaamitud ka värske kala ja suitsukala müük. Nasva klubi juhataja Hiie Mook märkis aga, et see, kas värsket kala müügiks ka on, selgub kohapeal.

Üle Eesti kutsub endale külla 11 sadamat, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu. Sadamad on avatud kell 8–14. Päeva korraldavad maaeluministeerium ja kalanduse teabekeskus. Korraldamist rahastatakse Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondist.