Saarlased tegid riiklikul teaduskonkursil puhta töö

Komposteeruva kilekoti lagunemisest uurimistöö kirjutanud Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Brita Laht esindab riikliku konkursi võitjana Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil.





SÜG-i 11. klassis õppiv Brita Laht pääses ühena kolmest eesti õpilasest septembris Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele konkursile, kuna pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursi peapreemia. Paremate uurimuste autoreid autasustati eile Eesti teadusagentuuri korraldatud teadusfestivalil Tallinna lauluväljakul.

Uurimuse “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas” (juhendajad Riinu Härmas ja Anne Menert Tartu ülikoolist) eest sai Brita ka gümnaasiumiastme I preemia, mille väärtus on 1100 eurot.

“Olen ülimalt õnnelik võidu üle – see võit on minu jaoks väga-väga suur tunnustus,” ütles Brita pärast auhindade jagamise tseremooniat Saarte Häälele. “See, et tänu sellele võidule saan varsti osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, motiveerib mind ka edaspidi teadusega tegelema ja teadustöid kirjutama.”

Brita sõnul valis ta oma uurimistöö teema selle aktuaalsuse tõttu. “Tänapäeval on plastide aina kasvav tootmishulk ja nende kuhjumine prügimägedele väga suur probleem,” tõdes gümnasist. “Seetõttu on hakatud tootma biolagunevaid plaste ja nii tahtsingi uurida, kuidas ja kas erinevad plastid biolagunevad.”

“Saaremaa õpilased on väga tublid – nende tööd olid väga tugevad!” kinnitas Eesti teadusagentuuri kommunikatsioonijuht Eeva Kumberg.

Põhikooliastme I preemia suurusega 850 eurot kuulub samuti saarlastele – Gendra Allikmaale ja Huberta Karmale SÜG-ist uurimuse “Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier´ kiirgusmõõtjaga” eest (juhendajad SÜG-i õpetajad Inge Vahter ja Indrek Peil). II preemia ehk 550 euro vääriliseks pidas konkursi žürii SÜG-i tüdrukute Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu tööd “Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare maakonnas” (juhendajad Inge Vahter ja Sirje Azarov).

Ka III preemia ehk 350 eurot said saarlased Kristo Kakkum Aste põhikoolist ja Cathrin Benita Poopuu SÜG-ist, kelle uurimus kannab pealkirja “Mäger (Meles meles): bioloogia, levik. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal” (juhendajad Inge Vahter ja Ülle Soom).

SÜGi õpetajaid Inge Vahterit ja Indrek Peili premeeriti Gendra Allikmaa ja Huberta Karma esikoha saavutanud töö juhendamise eest 725 euroga.

Saarlased pälvisid ka hulga eriauhindu, näiteks SÜGi abiturient Britha Kuldsaar sai oma töö “Vaktsineerimine – poolt ja vastu Kuressaare elanikkonna seas” Eesti Teaduste Akadeemia ja Tervise Arengu Instituudi preemia.

Konkursi žürii hindas teaduslikku mõtteviisi, teostust, analüütilist küpsust ja töö tulemuste praktikas rakendatavust. “Tähtis oli ka esitluse vormistus ja õpilase väljendusvõimekus töö tutvustamisel,” lausus Kumberg.