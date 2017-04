TOIVO ALT 60: Juubilari sportlik vorm on jätkuvalt hea

Homme tähistab oma 60. sünnipäeva Saaremaa üks värvikamaid ettevõtjaid ja omavalitsuspoliitikuid Toivo Alt (pildil).

Ettevõtte Saarek viimastel aastatel avalikkusest tagasitõmbunud omanik Alt ütles Saarte Häälele, et ega tal mingit vanaks saamise tunnet pole küll peale tulnud. “Seda tunnet nüüd ei ole, et mõtleks juba mullatoidu peale,” lausus värvika keelekasutuse poolest tuntud Alt, viidates, et väsimust veel ei ole. “Tippusid on elus ju mitmesuguseid, tea, kas nüüd kõik möödas on,” arvas ta.

Kehakultuurlase haridusega ettevõtjat on iseloomustatud kui kompromissitut võitlejat. See ilmneb ka tenniseväljakul, kus Alt tihti mõõtu võtab. Kümmekond aastat tagasi suisa nii kõvasti, et mees otse väljakult haigemajja viidi. “Pandi veidi juurde,” ütles Alt toona, selgitades, et tulid krambid ja haiglas sai ta vajalikke mineraalaineid.

“Eilegi võitsin veel paarismängu,” märkis Alt Saarte Häälega nüüd rääkides, viidates, et mänguvorm on jätkuvalt hea. Küll tunnistas ta, et on enda jaoks mõned reeglid kehtestanud. Kui mäng läheb liiga pikaks, siis viskab valge rätiku ringi ja loobub.

Ristsõnade müügi juurest marjade kokkuostuni jõudnud ja sinna tänaseni püsima jäänud Aldi tuntumaid ärisid on siiski olnud Ösel Foodsi nimeline firma, mille üks omanik ta 90-ndate alguses oli. See ettevõte tõi turule näiteks Aura mahlad ja Linnuse kalja. Neist esimese kaubamärgi ostis ära A. Le Coq ja kali hakkas Coca-Colale nii kõvasti kandadele astuma, et koolafirma ostis kaubamärgi lihtsalt ära.

Alt on olnud ka üks teenekamaid Kuressaare linnavolinikke. Teda on läbi aegade peetud pikalt Kuressaares võimul olnud Reformierakonna halliks kardinaliks. Vaid 1996. aasta valimistel ei mahtunud ta volikogusse. Ülejäänud kuuel korral on ta paigas olnud.

“Avaldust ma veel täitnud ei ole,” ütles Toivo Alt, kui jutuks tuli, kas ta läheb valimisvõitlusesse ka Saaremaa valla volikogukoha nimel. Samas tunnistas ta, et ei ole avaldust ka prügikasti visanud. Ta lisas, et tegelikult isegi tahaks visata, kuid teda on ikkagi valimistele kutsutud.