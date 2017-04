OÜ Mõntu Sadam on nõus andma Tankla kinnistu Torgu vallale 50 aastaks tasuta kasutada. Vald plaanib rajada sinna kütusetankla ja on valmis selleks ka laenu võtma. Praegu on laenuvõtmine kohustuslikul kooskõlastusringil teistes omavalitsustes, seda seoses omavalitsuste ühinemisega.