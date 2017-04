Vanatoal mõeldakse hooldekodu rajamisele

Aastaid majutusasutusena töötanud Vanatoa turismitalu Koguva külas kaalub võimalust tegutseda tulevikus hooldekoduna.

“Ei kinnita ega lükka ümber,” ütles Vanatoa Turismitalu OÜ juhatuse liige Erkki Noor (fotol), kelle sõnul on sedalaadi mõtteid mõlgutatud.

Noore sõnul on turismiäris probleemiks väike stabiilsus ja hooajalisus. “Siin piirkonnas võid 20 miljonit ka süstida, ega sellepärast ilm soojemaks lähe ega juulikuud juurde tule,” rääkis Noor, kelle sõnul ongi peamiseks turismiettevõtluse toimetuleku pidurdajaks ilmastik. Kui suusaradade jaoks lund napib, siis vihmast pole kunagi puudus. “Üritusi, mis inimesele lageda taeva all saju ja sopaga korda läheks, ei suuda nagu välja mõelda,” tõdes Noor.

Ettevõtte teine juhatuse liige ja omaniku esindaja Kaljo Karilaid lausus, et edasiminekuks on 4-5 plaani ja pansionaadi idee on üks neist. “See on valdkond, millele on Eestis nõudlust,” viitas ta, kuid rõhutas, et mitte mingit otsus ei ole nad veel teinud.

Muhu hooldekodu juhataja Aino Rummeli sõnul näitab statistika, et nõudlus hooldekoduteenuse järele on olemas, sest elanikkond vananeb. Igal eraettevõtjal on vabadus tegeleda alaga, mida ta õigeks peab. “Kui nad tahavad ja suudavad seda ellu viia, siis jumala eest,” sõnas Rummel. “Vanatoa kohta on seda juttu ennegi olnud – tehku ära, lähen avamisele, soovin õnne ja jõudu.”

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt lausus, et uute võimaluste otsimine on arusaadav. Möödunud aastal, kui parvlaevaliikluse probleemid olid meedias teravalt üleval, tühistasid kliendid mitu pulmapeo broneeringut, viitas ta.

Koguva küla Vanatoa on Muhu põlistalu, millest vanimad andmed pärinevad 1645. aastast. Muhu taludest oli Vanatoa kindlasti üks jõukamaid, millele pani aluse Jaan Schmuul (1858-1939), väinatammi ehituskümnik ja hilisem ettevõtja.

Suur sõda ja punavõim pillutasid Vanatoa pererahva kodutalust laia ilma — vanapaar küüditati, nende poegadel õnnestus sõja jalust välismaale põgeneda. Eesti taasiseseisvumise järel tagastati talu selle seaduslikule omanikule Rudolf Schmuulile, kes rajas sünnikoju turismitalu. Pärast peremehe surma panid Rootsis elavad pärijad kogu kompleksi müüki. 2007. aastast toimetab Vanatoal juhatajana Erkki Noor.

Erinevate firmade kaudu kuulub Vanatoa turismitalu Rootsi Söderströmide perekonnale, kes on osanikud ka BMW maaletooja ja diilerina tegutsevas ettevõttes United Motors.