Vikati saab ametlikult sadamaks

Vilsandi liinilaeva teenindav Vikati sadam saab üsna pea lõpuks ka ametliku nime. Seni on sadama nimi olnud mitteametlik kohanimi ehk siis küll käibel, kuid õigusaktiga kinnitamata. Samamoodi ei olnud nimi kantud sadamaregistrisse.

Sadamale ametliku nime panemise ettepaneku tegi Kihelkonna vallale Saarte Liinid, kes sadama endale sai ja seda uuendada kavatseb.

Vikati sadam asub Vilsandil Vikatisäärel, mis on samuti mitteametlik kohanimi. Nimi tulenevat sellest, et maakitsus on vikatikujuline.