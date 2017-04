Balli Chauhan – “täiesti tavaline vaikne eestlane”

Kuus aastat Saaremaal elanud ja siin aasiapärast toidukohta Monk pidav ettevõtja, Indiast pärit Balli Chauhan (37) ütleb, et oma loomult on ta “täiesti tavaline eestlane” – vaikne ja tagasihoidlik töörügaja. Pealegi omab ta Eesti kodakondsust ja räägib eesti keeles, seega eestlane mis eestlane.

Ehkki Balli vabandab, et ei räägi eesti keelt laitmatult, on ta keelekasutus tegelikult väga ladus. Kui ta veel Tallinnas elas, ei teadnud ta eesti keelest esialgu ööd ega mütsi. Veidi aitas noorel mehel eesti keelt omandada ta elukaaslane, kes oli eestlane. Neil on ka ühine laps, kuid praeguseks on elu Balli naisest lahku viinud.

Lapsega harjutas mees aga eestikeelseid sõnu ja “natuke tuli isegi välja”, nagu ta ise ütleb. Vabalt rääkida ta siis veel ei osanud. “Nüüd Saaremaal saan aga aru, kui minuga eesti keeles kõneldakse ja võin ka vastu rääkida,” sõnab ta. Natuke räägib Balli ka vene keelt, kuid seda Saaremaal eriti tarvis ei lähe.

Ma olen vaikne



Endast lähemalt kõneldes muutub Balli äärmiselt tagasihoidlikuks ja tunnistab, et seda pole üldse lihtne teha. Ta peab tükk aega pausi, mõtleb hästi järele, mida öelda, ja tõdeb siis: “Ma olen vaikne.”

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.