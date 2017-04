Emmanuel Macron – eurooplane, liberaal, humanist

Emmanuel Macronil on suurepärased võimalused võita Prantsusmaa seekordsed presidendivalimised. Mida on sellest 39-aastasest poliitikust räägitud ajakirjanduses ja milliseid vaateid ta pooldab?

On suur tõenäosus, et Prantsusmaa järgmiseks presidendiks saab uue poliitilise liikumise En Marche! (Edasi!) kandidaat Emmanuel Macron. Tema ja parempopulistliku Rahvarinde liider Marine Le Pen pääsesid valimiste teise vooru. Sotsioloogilised küsitlused näitavad üheselt, et teises voorus peaks Macron saavutama ülekaaluka võidu.

Eelistas poliitikat meditsiinile



Macron on sündinud meedikute peres Somme’i departemangu jäävas Amiens’i linnakeses. Vanemate rada ta ei läinud. Selle asemel, et tudeerida meditsiinilist kirjandust, õppis ta prestiižses Pariisi Poliitikauuringute Instituudis (Institut d’Études Politiques de Paris või lihtsalt Science Po) filosoofiat. Eriti olevat teda huvitanud Macchiavelli ja Hegeli vaated.

Hiljem astus praegune presidendikandidaat Strasbourg’i elitaarsesse õppeastusse École nationale d’administration, kus koolitatakse peamiselt kõrgemaid riigiametnikke ja poliitikuid. Kõnealuse õppeasutuse rajaja oli Charles de Gaulle ja selle on lõpetanud mitmed tuntud poliitikud, näiteks presidendid Jacques Chirac ja François Hollande ning peaministrid Alain Juppé ja Laurent Fabius…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest…