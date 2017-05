GALERII: Soela läks liinile

Parvlaev Soela alustas esmaspäevast, 1. maist, reisijate teenindamist Sõru-Triigi liinil, kus laevaga opereerib Kihnu Veeteed.

Laeva ristimistseremoonia toimus Sõru sadamas esmaspäeval kell 7.45 ning laev väljus esimesele liinireisile Sõru sadamast kell 8.15, vahendab BNS.

Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud Soela on viimane kuuest alusest, mille riik tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames.

Laeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Laevale on nimi pandud konkursi tulemusena, mille korraldasid Hiiu ja Saare maavalitsused, kus omavahel kokku lepiti, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime. Soela on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on laeval 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme. Laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.