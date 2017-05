Aprill oli läbi aegade jahedamaid

Viimase poolsajandi jooksul on ette tulnud vaid loetud aastaid, kus aprillikuu oli Saaremaa ilmamõõtepunktides jahedam kui tänavu, teatas ilmateenistus.



Kuu keskmine õhutemperatuur oli Vilsandil tänavu aprillis 3,6 °C (norm 4,3 °C), Sõrves 3,5 °C (norm 3,7 °C) ja Roomassaares 3,6 °C. Vilsandil on aprill sama jahe olnud nii 1951. kui ka 2010. aastal. Sõrves on sama jahe aprill olnud 1939. ja 1984. aastal.

Kasutades varasemaid Kuressaare andmeid Roomassaare andmerea pikendamiseks, siis peaaegu sama jahe on linnas olnud 1952. aastal ja 1974. aastal. Viimati oli aprill kõikides ilmajaamades veel jahedam 2013. aastal.

Nagu ikka, jagus päikest Saaremaale normist enam. Vilsandil oli aprillis päikest 237,9 tundi (norm 211,7 tundi), Sõrves 248,6 tundi ja Roomassaares 215,8 tundi.

Sademeid oli aprillis veidi enam kui tavaliselt. Vilsandil 29 mm (norm 28 mm), Sõrves 44 mm (norm 28 mm) ja Roomassaares 40 mm. Lund oli vaid ühel päeval –16. aprillil Vilsandil. Lumekatte paksuseks mõõdeti 1 cm.

Kõige külmem päev oli 17. aprill, mil Sõrves mõõdeti õhutemperatuuri miinimum −3,6 °C. Roomassaares langes õhutemperatuur 19. aprillil −4,1 °C-ni ja Vilsandil oli minimaalseim õhutemperatuur −2,2 °C 16. aprillil.

Maksimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 11,2 °C Roomassaares 10. aprillil, Sõrves 11,1 °C 10. aprillil ja Vilsandil 9,7 °C 28. aprillil.