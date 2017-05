JUHTKIRI: Looduse keele tundjad

Öeldakse, et uudis pole see, kui koer inimest hammustab, vaid see, kui inimene koera hammustab. Saaremaa noormehed ja Looduse Aasta Foto konkursi auhinnalised kohad ei ole tegelikult enam üllatus. Kulmu kergitada tuleks siis, kui neid tunnustatute nimekirjas ei oleks. Nad lihtsalt on nii heal tasemel.

Hea looduspilt ei ole vaid puhas sülle kukkunud õnn. Eks õnne läheb ka muidugi vaja. Aga õnn naeratab enamasti tugevamatele ja pühendunumatele. Neile, kes tunnevad lindude-loomade käitumist ja loomade märke ning näevad nende õppimise ja tõlgendamisega vaeva. Teavad, kust ja millal kedagi leida. See kõik kokku annabki sellesama tulemuse ja toob auhindu.

Teine tahk asja juures on see, et noormehed omavad teadmist, mis tänapäeval on aina rohkem kadumas. Looduse lugemise oskust, looduse keele oskust. See ei ole vaid linnu, lille ja puu tundmine, vaid arusaam erinevatest protsessidest ja oskus neid tõlgendada. See kõik kandub ellu üle ja aitab ka ülejäänud elus targemini toimetada.