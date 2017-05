Kaido Padar hülgab TS Laevad

Mandri ja suursaarte vahel opereeriva laevandusettevõtte TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar hakkab juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS.



Kaido Padari sõnul on viimased poolteist aastat olnud põnev ja pingeline aeg, mis on andnud nii temale kui ka kogu TS Laevade meeskonnale tugeva kogemustepagasi edaspidiseks.

“Lahkun ettevõttest rahuliku südamega, sest tänaseks päevaks on Eestisse jõudnud ja liinil neli uut parvlaeva, kokku on pandud meeskond ning tegeletakse järjepidevalt teenuse edasise arendamise ja parendamisega,” teatas Padar.

Eesti Talleks on kinnisvara-, auto- ja hulgikaubanduskontsern, kuhu kuulub kümme ettevõtet ja nendes töötab kokku 118 inimest.

Lähiajal kuulutab Tallinna Sadam välja tütarettevõtte uue juhatuse esimehe otsingu.