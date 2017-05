KRISTINAGA ELUST ENESEST: Kui pigistab, pigista vastu (1)

Avastasin mõnda aega tagasi Wim Hofi nimelise isiku. Tegu on mehega, kes vallutab Kilimanjarot ja Everesti lühikestes pükstes, passib tunde jääkülmas vees ning lidub tapvas kuumuses ilma vee ja toiduta maratoni, kasutades selleks hingamistehnikat, mis võtab kontrolli alla autonoomse närvisüsteemi.

Tema eksistents ja eluviis on ühtedele inspiratsiooniks, teised on lihtsalt õnnelikud, et saavad kedagi hulluks sõimata. Teadlased on õnnelikud, et saavad oma andureid kellelegi külge kinnitada. Igal juhul kasulik figuur.

Mulle on alati imponeerinud näited sellest, kuidas pidurdamatu tahtejõu ja fantaasiamaailmaga inimesed vägevaid asju korda saadavad. Ühel hetkel jõudsin arusaamale, et me kõik oleme tehtud samast füüsilisest materjalist, millest koosnevad ka need inimliigi markantsemad esindajad, ning seega pidin endale tunnistama, et mu vabandused on oma kategooria häbiplekk.

Kevadpühal pakkisin lapse ja koera autosse ning läksime randa väljasõidule. Idüll oli hingemattev. Päike sirendas kõrgel pea kohal, muidu igavese laiskuse ekvivalent koer Rufus lidus ringi ja hävitas järjekindlalt plika püstitatud improviseeritud lipumasti. Jooksis siia, jooksis tänna, kuni järsku jooksis täiesti minema.

Nüüd ei jäänud üle muud, kui hakata vabadusest lummatud karvakera mööda liivast randa taga ajama. Mida väiksemaks koera siluett mu horisondil muutus, seda enam kaalusin ma ta sinna jätmist. Vähe sellest, et ma joostes põlvini liiva vajusin, aga tundsin ka järjest enam, kuidas liiv tungib kohtadesse, kuhu see ei kuulu, ning olin juba valmis närvi minema, kui mu vaimusilma ette kerkis jääkünka peal poolalasti mediteeriv härra Hof. Siis mul kihvatas, et see on täiesti tüüpiline näide sellest, kuidas minul iga väiksem ebamugavus ankruna jala külge haakub. Seega pühkisin silmad liivast puhtaks, jooksin kõiki takistusi trotsides ja soolast mudahõngulist õhku kopsu tõmmates edasi ning sain lõpuks mudast merekoletist meenutava eluka sülle krabada.

Tegelikult otsustasin ma ebamugavaid aistinguid jonnakalt eirata juba paar nädalat tagasi. Algul kartsin küll väikest südamerabandust saada, kui hommikul duši all endale kogemata jääkülma sahmaka vett kaela lasin. Hetkelist südameseisakut kõrvale jättes oli äratus momentaalne ning sel hetkel otsustasin, et proovin oma mugavustsoonist välja rabeleda.

Kaks asja, mida ma siin elus ei kannata, on varakult ärkamine ja igasugune külmatunne, kui see ei tule just jäätise kujul. Panin edaspidiseks oma äratuskella helisema kell 5.30, kargasin voodist ja sööstsin külma vee alla.

Esimene nädal aega oli hommikul esimene reaktsioon hakata ennast ümber veenma ning mida aeg edasi, seda vägivaldsemaks muutusid argumendid. Leebed veenmistehnikad ei toiminud, seega hakkas mu ego mind hommikul esimese asjana masohhistiks sõimama. Nüüdseks oleme vaherahu teinud ja kaks kõige mõeldamatumat asja on saanud igapäevaseks rutiiniks.

Seneca on öeldnud, et kõige mõjuvõimsam on see, kes omab kontrolli iseenda üle. Avastasin üllatusega, et see pisiasi on tugevdanud enesedistsipliini ja vähendanud mu tõrksust ka muude tüütute asjade suhtes. Kui midagi muud valitseda ei anna, siis vahepeal on kena kasvõi iseennast käsutada.