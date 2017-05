Linlased soovitavad rajada erihooldekodu Pargi tänavale

Kuressaare Aia ja Ravila tänava elanikud tegid ettepaneku rajada erihooldekodu Pargi tänavale riigile kuuluvasse endise lastekodu hoonesse.



Linnavalitsusele saadetud järjekordses pöördumises märgivad Aia ja Ravila tänava elanike esindajad, et toetavad Saarte Hääle lehelugudes väljaöeldud mõtet, et uued peremajad tuleks ehitada Sõmerale praeguse Sõmera Kodu asupaika või ligidusse. Kui aga erivajadustega inimeste toomine Kuressaare linna on möödapääsmatu, oleks nende elukohaks sobivaim Pargi tn 2 asuv endine lastekodu hoone.

Asukoha plussidena nimetatakse pöördumises pargi, hambapolikliiniku, kiriku, päevakeskuse ja kesklinna lähedust, samuti asjaolu, et ümbruses on erinevalt Ravila tänava väikeelamutest mitmekordsed majad. Kui viidatud hoone ei peaks sobima, saaks selle asendada väiksemate peremajadega nagu Viljandis Näituse Kodu ja Karula Kodu.

Lisaks soovivad Aia ja Ravila tänava elanikud teada, miks ikkagi ei sobi AS-ile Hoolekandeteenused linnavalitsuse poolt varem pakutud asukohad ja miks eelistatakse Ravila tänava krunti. Samuti tahavad nad selgitust, mille pärast ei sobi peremajad Sõmera Kodu territooriumil, samas kui näiteks Viljandi linnast eemale jääva Karula Kodu territooriumile need kõlbasid. Ja veel küsivad elanikud, mis põhjusel kavandatakse Kuressaarde erivajadustega inimestele kolmekordset hoonet, kui mujal Eestis on Euroopa Liidu nõuete kohaselt rajatud ühekordsed peremajad.