Saare Ereki esimene Hiina “pääsuke” sai Shanghai lähistel katuse alla

Ehkki esialgu on Shanghai lähistel valminud vaid üks saarlaste toodetud elementmaja, on lootused Hiina osas üsnagi suured – kõigi eelduste kohaselt jätkub koostöö hiinlastega edaspidigi.



Saare Ereki tegevjuht Kaarel Väer rääkis, et Hiinas on neil tulemas veel mitmeid suuri asju, ent enne, kui lepingutel pole allkirju all, ei ole paslik neist lähemalt rääkida.

“Praegu on üks maja valmis ja teised on Hiinas kohapeal kenasti ladustatud, aga need on veel paigaldamata,” selgitas Väer. “Kõikide eelduste kohaselt peaks sel aastal veel tellimusi tulema ehk teisisõnu – koostöö jätkub.”

Nõudlus kasvab



Saare Ereki elementmajade Hiina turule jõudmine on ettevõtte jaoks päris suur asi. Saaremaa firmal on seal kohapeal oma esindaja, kes on praeguseks asjaga tegelenud kolm aastat. “Enne nad seal sellistest puitmajadest midagi lähemalt eriti ei teadnudki, see oli neil vaid üks võimalikest valikutest,” tõdes Väer.

Suhelda ja selgitada on tulnud palju ning viimaks on suudetud hiinlasi saaremaiste puitmajade väärtuslikkuses veenda. “Puitmajade nõudlus Hiinas kasvab ja sellest lähtuvalt ollakse huvitatud just elementmajade kontseptsioonist, mis Hiinas praegu sisuliselt puudub,” märkis Väer.

Mingil määral seal elementmajade ehitusega siiski tegeldakse, selle taga on seni olnud soomlased ja rootslased, kes on sinna oma tehased rajanud. Kuid väga suur nende ampluaa ja tegevusring seni olnud ei ole.

“Hiinlased ise toodavad küll väikseid aiamaju, aga selliseid suuremaid maju mitte. Samas toetab seadusandlus puitmajade levikut Hiinas väga tugevalt,” kinnitas Väer.

Iganes kena maja



Esimene Saare Ereki maja, mis nüüd täiskujul Shanghai külje all asuva uue Disney Maailma vahetus läheduses valmis saanud, on mõeldud kohvik-restoraniks.

Väeri sõnul on klient lubanud paarkümmend taolist maja juurde tellida, kui esimene kenasti välja kukub, ning see on nüüd selge, et maja on korralik ja aus. “Praegu käivadki edasise osas läbirääkimised,” nentis Kaarel Väer.

Elemendid on valmistatud Saaremaal ja Hiinas paigaldasid selle hiinlased ise. Hiinas seetõttu kohapeal viibinud Saare Ereki insener Sander Allvee on tehtud tööga rahul. “Kena maja!” kiitis ta.

Kuigi asjaajamine võttis aega, kulus maja kokkupanekuks kohapeal vähem kui kuu.

“Ehituskultuur on meie omast veidi erinev, aga enam-vähem kuuga sai vundament ehitatud, elemendid paigaldatud, siseviimistlus tehtud ning võtmed üle antud,” rääkis Allvee, muheledes, et õnneks midagi valesti ei läinud. „Sai ju eelnevalt kõik läbi mõeldud.”