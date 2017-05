Saare noored Eesti loodusfotograafia tipptegijate hulgas

Karl Jakob Toplaan ja Martin Vesberg tõestasid äsja lõppenud aasta loodusfoto võistlusel, et on konkurentsitult parimad eesti noored looma- ja linnufotograafid.

Žürii väljaantud 11 tunnustusest saadi selles kategoorias endale kaheksa. Karl Jakob Toplaan (18) sai Looduse Aasta Fotol (LAF) kaks esikohta. Loomafotode osas võidutses ta fotoga vesipapi-nimelisest linnust ja looduspiltide osas kadakal istuvast punajalg-tildrist. Martin Vesberg sai loomafotode kategoorias kolmanda koha pildiga vette vingerdavast nastikust. Lisaks pälvisid mõlemad kolm žürii tunnustust. Vesberg tegi sealhulgas ka parima pildi aasta linnust turteltuvist. Loodusfoto kategoorias sai 14-aastane noormees samuti ühe žürii tunnustuse.

Mõlemad fotograafid ütlesid eile Saarte Häälele, et peavadki end ikka linnu- ja loomafotograafideks. “100 protsenti loodus koos lindude ja loomadega,” kinnitas Toplaan, kes eelmisel aastal võttis võidu vaid loomapiltide kategoorias.

Maastiku pildistavad mõlemad siis, kui parasjagu midagi ette satub. “Maastik on natuke nagu lihtsam,” arvas Martin Vesberg, kes saavutas ka eelmisel aastal laste arvestuses loomapiltide kategoorias teise koha. Tänavuaastast tulemust peab ta hinnatavamaks, kuna võistles noorte seas, kus tase kõrgem.

Looduse Aasta Foto üldvõitja Jarek Jõepera ütles Saarte Häälele, et LAF-i galal pilte vaadates jäid talle teiste hulgas silma Karl Jakob Toplaane kaadrid. “On näha, et ta pildistab linde väga palju varjetest, mis omakorda võimaldab pildile püüda linnu- ja loomariigi loomulikku käitumist ja elu-olu. Varjetega tegelemine näitab pühendumist ja kirge,” kinnitas Jõepera.

Karl Jakob Toplaan rääkis, et varjetest pildistatud fotode osakaal on tema piltide hulgas päris suur. Samas tulid mõlemad võidupildid lihtsalt hiilimise pealt. Toplaan lisas, et varjetega on eeltööd rohkem, kuid pildistada ehk rahulikum.

Martin Vesbergi sõnul on temal varjetest pildistamist vähem. “Muude asjadega on nii palju jändamist,” ütles mitmekülgne noormees, kuid lisas, et on ka aina rohkem varjeid kasutama hakanud. “Seal võib olla nii, et kevad läbi otsid varje jaoks kohta ja kui leiad, on pildistamise aeg juba möödas. Saad alles järgmisel kevadel pildistama,” tõi ta näite.

Loodust kumbki fotograaf ei pelga. Martin rääkis, kuidas ta alles eelmisel nädalal rabas ööbis, sellega klassikaaslasi hämmastades. “Mis minuga seal ikka juhtub, hunt mind murdma ei tule,” naeris poiss. Karl Jakob lisas, et eks inimesed kujutavad endale metsas igasugu asju ette ja hakkavad kartma. “Meie teame, mis iga hääle taga on,” arvas ta.

Mõlemal poisil on ka pilte, mida nad kaamerasse pole veel püüdnud ning mis eksisteerivad vaid nende mälus või unistustes. Karl Jakob Toplaan toob näiteks alles hiljuti nähtud tuttpüttide paaritumise, millele tavaliselt eriti peale ei satu. Pildistamiseks oli see aga pillirooga liialt varjatud. Martin Vesberg tahaks kunagi peale sattuda rebasekutsikate mängimisele nii, et ükski asjaolu pildistamist ei segaks.

Võidufoto Harilaiust

Maastikupiltide kategooria võidutöö on samuti Saaremaal tehtud. Tegu on droonivõttega Harilaiust. Autoriks mandrimees Mati Kose. Sama paika oli jäädvustatud veel nii mõnelgi fotol. Jarek Jõepera sõnul on Harilaid samasugune fotograafide meelispaik, nagu Taevaskoda Lõuna-Eestis, Kakerdaja raba Kesk-Eestis või Jägala juga Põhja-Eestis. Siia on vaid keerulisem tulla. Auhinnasaajatest hakkas saarlasena silma veel Nils-Edvard Tenman, kes pälvis kahe pildiga tunnustuse täiskasvanute arvestuses.