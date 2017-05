Saarlased avasid ideaalsete kingade äri

Tallinnas Rotermanni kvartalis avas hiljuti uksed uus kingaäri Perfecto Shoes, mida eesti keeli võib mõista kui “Ideaalsed Kingad”.

Tegu on pereäriga, mille taga, nagu juba mainitud, on Saaremaalt pärit tegusad inimesed. Kaupluse turunduspoole ja e-kaubandusega tegeleva peretütre Grete Riimi sõnul kuulub Perfecto Shoes tema emale Maire Riimile ja ema abikaasale. Läinud aasta lõpul registreeritud firma juhatusse kuuluvadki Maire Riim ja Peter Andres Roose.

Riimi sõnul on uus kinga- ja kotiäri Tallinnas avatud olnud nüüdseks natuke üle ühe kuu ja selle avamise tingis ilmne vajadus. “Mõte teha kingapood tekkis arusaamast, et väga raske on leida kestvaid jalanõusid ja aksessuaare, mis peegeldavad Põhja-Euroopa traditsioone ja stiili,” selgitas Grete Riim. “Meie sortimenti iseloomustab klassikaline puhtus, aga samas trendikus.” Kingi ja aksessuaare leiab poest nii meestele kui ka naistele.

Kõik Perfecto Shoes’is müügil olevad brändid on Riimi kinnitusel pärit Euroopast – peamiselt Itaaliast, kus kohtuvad kõrgklassi kvaliteet ja taskukohane hind.

“See teeb Perfecto Shoes’st usaldusväärse kvaliteedi- ja stiiliallika,” kinnitas Riim. Iga jalavari ja käekott, mida poest leiad, on valitud kvaliteedi, väärtuse ja stiili nimel, kinnitab ka kaupluse kodulehekülg.

Rotermanni kvartal sai kaupluse asukohaks valitud aga seepärast, et tegu on parasjagu väga kiiresti areneva piirkonnaga, kus liigub lisaks kohalikele elanikele palju turiste. Alles läinud aasta teises pooles avasid samas kvartalis uksed ka Saaremaa Lihatööstuse värske liha pood Butchery ja liharestoran Pull, seega on saarlasi, kes end Rotermannis n-ö ankrusse seadnud, juba üsna ohtralt.

Riimidel varasem kogemus poepidamise osas seni puudus. “Varem ei ole kingapoodi pidanud ei mina ega mu ema Maire,” kinnitas Grete Riim. “See teeb selle ettevõtmise eriti põnevaks ja väljakutsuvaks,” kinnitas ta.

Nii Grete kui ka tema ema Maire elavad küll Tallinnas, kuid tütre sõnul on neil mõlemal tugev side Saaremaaga. “Kuna pool perest ja kogu suguvõsa elab Saaremaal, siis leiame end üsna tihti kodusaarelt,” tunnistas Grete Riim.