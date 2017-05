Soelale mahub 28 autot või kaks veokit

Nasval asuvas Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud parvlaev Soela sai valmis veidi enne tähtaega ja läks liinile, nagu planeeritud – 1. mail.

Veeteede ameti teatel olid selle laeva puhul riik tellijana ja BWB laeva ehitajana planeeritud graafikust ees nii laeva ehitamisel, katsetamisel kui ka üleandmisel. Lepingu järgi tuli ehitajal Soela veeteede ametile kui riigi esindajale üle anda 26. aprillil, kuid seda tehti juba 19. aprillil.

Kui võrrelda Soelat aprilli lõpuni Sõru–Triigi liinil kurseerinud laevaga, mahutab uus laev veeteede ameti kinnitusel sõidukeid ja reisijaid umbes sama palju. Samas pole laeva vaja sadamas ümber pöörata ja reisi aeg on seega lühem. Samuti on uuel laeval parem manööverdusvõime ja merekindlus.

Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik teatas, et Soela pardale mahub 200 inimest ja 22 sõiduautot või kaks veoautot, nii oli kirjas ka hanketingimustes.

Samas täpsustas ta, et tekilaadungit arvutatakse siiski kaaluühikutes. “Asi ei ole tegelikult autode arvus, vaid määrav on autode kaal, mis ei tohi ületada 90 tonni,” selgitas Põiklik.

Põiklik märkis, et kuna Soela ehitamisel tehti muu hulgas teatavaid muudatusi võrreldes varem ehitatud sõsarlaevade Kihnu Virve ja Ormsöga, siis tegelikult on lubatud laevale paigutada isegi 28 sõiduautot või kaks täislastis 45-tonnist veoautot, lisaks on võimalikud erinevad kombinatsioonid vastavalt laeva kandevõimele. “Soelal tehti nimelt konstruktsioonilisi muudatusi – ankrupeli ja ketikast, trapid jm, ning tänu sellele on tekil ruumi juurde tekitatud,” selgitas Põiklik.

Näiteks võib tema sõnul tuua, et kui paigutada laeva terve järjekorratäis Mini Coopereid, võiks veel suurematest arvudest rääkida ning tegelikult on ju olemas veel väiksemaid autosid kui Minid. “Kuid sõiduautode puhul tuleks jääda 28 juurde, mis on garanteeritud miinimum,” kinnitas Priit Põiklik.

Nime sai uus laev Hiiu ja Saare maavalitsuse korraldatud konkursi tulemusena, kus lepiti kokku, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime. Laev on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on tal 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme. Laeva pardal töötab kuueliikmeline meeskond.

Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi perioodist 2014–2020 ja 15 protsendi ulatuses riigieelarvest. Laev maksis 9,4 miljonit eurot.

Ristiemaks hiidlane



Sama päeva varahommikul kell 7.45, kui Soela liinile läks, toimus Hiiumaal Sõru sadamas parvlaeva pidulik teenistusse lähetamine ja ristimine. Laeva ristiema on Milvi Vanatoa, Hiiumaal Sõrul asuva muuseumi rajaja ning rannarahva ajaloo ja mereajaloo talletaja.

Esimesele reisile väljus laev reisigraafiku järgi Sõrult Triigi sadama poole kell 8.15. Soela käitusfirma on AS Kihnu Veeteed.