Taritu tubateatril uus tükk

Taritu tubateatril esietendus möödunud reedel Taritu rahvamajas uus lavastus, Eneli Sepa “Rong”.



Aili Salong Taritu tubateatrist rääkis Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et tegu on kurbkoomilise looga, mis on suuresti üles ehitatud inimeste eripalgelisusele. “Laval on korraga üheksa väga erineva iseloomu ja eesmärgiga inimest,” märkis ta. Tegevus toimub vaksalis, kui väljas on käre külm. Päris suvel seda seetõttu etendada ei saa, kuna inimesed on laval kasukate ja mantlitega, nentis Salong.

Uuesti astutakse “Rongiga” üles sel nädalal Hiiumaal, kus toimub Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaa harrastusteatrite festival “Provintsiteatripäevad 2017”. Mai lõpus näeb uut lavastust ka Lümanda kultuurimajas.

Näitemängu autor Eneli Sepp on Kuusalu näiteringi n-ö ihukirjanik ja tegevliige. “Rongi” on lavastanud Helle Kesküla, mängivad Terje Tarkin, Kai Prostang, Harald Tõru, Aili Salong, Katrin Paju, Mart Kreek, Kaidi Ottis, Toivo Prostang ja Marko Vakrõm.